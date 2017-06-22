Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин вместе с главой администрации Барнаула Сергеем Дугиным возложили венки к мемориалу Славы в День памяти и скорби. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Также в церемонии участвовали заместители губернатора, руководители органов исполнительной власти Алтайского края, депутаты АКЗС и Барнаульской гордумы, а также представители администрации региона.
Пришли почтить память погибших воинов ветераны и участники Великой Отечественной войны, школьники, студенты, курсанты военно-патриотических и военно-спортивных клубов, члены ветеранских и общественных объединений. Все они возложили цветы к мемориалу.
Губернатор отметил, что 22 июня является трагичной датой для всего российского народа. "К Алтайскому краю все это относится в полной мере, потому что на фронтах Великой Отечественной войны погибло более 240 тысяч наших земляков", — произнес Карлин, отметив, что многие жители региона пережили лишения и поэтому пришли к мемориалу в День памяти и скорби.
"Моя семья в этом смысле из общего ряда не выделяется: и по моей линии, и по линии жены с этой датой связано немало трагических страниц, немало наших предков отдали свои жизни либо на фронтах войны, либо трудясь в тылу", — добавил глава Алтайского края.
В пресс-службе напоминают, что в годы войны звания Героя Советского Союза были удостоены 263 жителя региона, еще 62 человека стали полными кавалерами ордена Славы.
Комментарии
надеюсь сегодня без шуточек - прибауточек обошлось?