Фото: mosmonitor.ru
Глава Кузбасса Аман Тулеев вернется на работу после перенесенной операции, заявил начальник главного управления по работе со СМИ региональной администрации Алексей Доронгов.
"Губернатор не писал заявления об отставке. Он проходит курс реабилитации, после которого вернется к работе", — цитирует слова господина Доронгова РИА "Новости".
Также он опроверг информацию об ухудшении здоровья главы региона. По словам представителя областной администрации, сам Тулеев поручил провести пресс-конференцию, чтобы журналистам предоставили официальную и проверенную информацию о состоянии дел и здоровья губернатора.
Как сообщал портал Amic.ru, ранее Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике. В федеральных СМИ появились сообщения о возможности досрочной отставки главы Кузбасса. 1 июля исполнится ровно 20 лет с того момента, как Тулеев стал губернатором Кемеровской области.
Комментарии
Лечение за кордоном, а осложнения в России - Да здравствует наша расейская, самая лучшая медицина. Ну и во сколько вылилось лечение в Германии, этого верного коммуняки и обожателя путина? Вот пример истинного пУтриотизьма с оплывшей от достатка рожей, поносить Запад, а как приспичило, ехать туда лечиться
интересно, а почему хлопчика оперировали не в Новокузнецке? и Боси нет, разъяснить нам данный феномен.
Проект Бося благополучно канул в лета как только выперли предыдущего главного редактора с АМИКа. Это ее затея устраивать конфликты между комментаторами, стравливая людей нравоучениями троля Боси. Можно забыть его пустые нравоучения и оскорбления комментаторов. Троль ищет другую работу под другим ником.
Ужасно плохо выглядит. Но, наверное найдет в себе силы еще послужить долгие годы России верой и правдой, во благо земли российской и безмерно любимых россиян и россиянок.