Фото: Оксана Исакова. Amic.ru
В начале весны несколько барнаульцев оказались в больнице с острым отравлением. Причиной этого, по их мнению, стал обед в бургерной "Мама, я поел". Данный инцидент послужил поводом для внеплановой проверки Роспотребнадзора. Спустя полтора месяца администрация кафе поделилась с журналистами ее результатами и ответила на главный вопрос – была ли палочка.
"Мы не можем знать, от чего именно пострадали посетители, так же как и они сами. Гастроэнтерит может быть вызван не только продуктами питания. Заболеть можно из-за реакций организма на лекарственные препараты, употребления алкоголя или контакта с зараженными", — рассказывает директор "Мама, я поел" Иван Олишевский.
Проверка прошла внезапно. На анализы взяли продукцию и напитки. Санитарно-эпидемиологическая служба заключила, что все полностью соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза. Соответствуют требованиям лабораторной диагностики и образцы смывов, взятые с объектов внешней среды, где следы сальмонелл отсутствуют. То есть палочки нет.
"Согласно акту проверки , можно сделать вывод о том, что наша продукция безопасна и не несет вреда для здоровья людей, наши бургеры как были, так и остаются абсолютно безопасными", — комментирует шеф-повар бургерной.
Но не обошлось и без нарушений. Проверка их выявила, но они, по признанию дирекции "Мама, я поел", никак не связаны с отравлением людей. Кроме того, администрация кафе уже начала их устранять.
В ходе проведенной для городских СМИ пресс-конференции Иван Олишевский объявил о масштабном проекте, который запускает бургерная, — "Открытая кухня", где каждый желающий может зайти и посмотреть своими глазами, как готовят бургеры.
Напомним, что поводом для проверки Роспотребнадзора стало острое отравление двух посетителей. Врачи поставили пациентам диагноз "гастроэнтерит" — воспаление кишечника. В свою очередь, инфекционное отделение больницы, руководствуясь своими обязанностями, подало жалобу в соответствующие органы.
Оксана Исакова
Комментарии
Молодцы ребята, что не сдаются. Обеспечивая барнаульцев не только качественными продуктами питания, но и создавая новые рабочие места и пополняя казну налогами на законном основании.
я там ел, было не вкусно, но хоть не траванулся