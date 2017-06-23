Пятница, 23 Июнь, 12:38

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы выбирали себе профессию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,15
€ 67,15
Brent
$ 51,5
25°
Обь
315см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15-летие FM-ПродакшнДорожный ремонт – 2017 Купальный сезон – 2017
Новости

Директор "Технокома" о том, как сделать успешный бизнес на кондиционерах

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Директор "Технокома" Дмитрий Горец о бизнесе и поисках маркетолога

Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Барнаульская компания "Техноком" ведет свою деятельность с 2007 года. Изначально это была исключительно торговая фирма из совершенно другой сферы. Сегодня "Техноком" — лидер розничных продаж кондиционеров и систем видеонаблюдения на рынке Барнаула. На этот раз портал Amic.ru в рамках рубрики "Завтрак со стартапом" пообщался с директором "Технокома" Дмитрием Горцем, который рассказал о том, как начинал свой бизнес, а также почему он ищет себе в штат талантливого маркетолога. Спонсором рубрики является Event hall "Mole". Любопытно, что именно это кафе было первым клиентом компании "Техноком".

- С чего начинался ваш бизнес?

- Как и все в этом мире, довольно случайно. Мы четыре года назад с моим компаньоном по бизнесу поехали в Новосибирск. Там наши партнеры начали завозить системы видеонаблюдения из Китая. На рынке тогда это все подешевело, стало доступным. Решили попробовать свои силы в этой сфере. Не делали исследований рынка, просто сказали себе: "А давай попробуем!" Директора назначили тоже, можно сказать, первого, кто под руку попался, потому что серьезно на тот момент к этой идее никто не относился. Парень оказался перспективный. Потом наняли совершенно случайных ребят: одна мама, например, попросила устроить своего сына после армии. Через год работы возникла проблема – спрос на видеонаблюдение имеет некую сезонность. Поэтому собрались с компаньоном и решили, что грядущая весна – хорошее время начать кондиционерный бизнес. На начальном этапе не пытались заработать, задача была занять на рынке свое место.

Мне говорили люди: "Куда ты лезешь?!", "На этом рынке денег нет!", "Надо было начинать десять лет назад!" На мой взгляд, любой бизнес всегда развивается. Конкуренция усиливается, тенденции и способы продвижения также меняются, и те, кто на рынке, давно думают, что бизнес этот себя изжил. На самом деле проблема в том, что не бизнес себя изжил, а они себя изжили. Многие, кто зашел на рынок десять лет назад, продолжают работать, как и десять лет назад. Я, если буду таким же твердолобым и не буду менять подходов, тоже со временем буду рассуждать о бесперспективности, но надеюсь, меня это не ждет. И понимая возможность этого, буду сопротивляться. Мы все время что-то новое внедряем, стараемся следить за трендами.

- А чем отличается ваш подход в ведении бизнеса, что делает вашу компанию лидером на рынке Барнаула?

- Мы начинали весь бизнес спонтанно. Такой подход не предполагал серьезного ожидания. Я понимал, что нужно тратить много на рекламу, завоевывать репутацию, а не заниматься зарабатыванием денег. Кондиционеры и видеонаблюдение – товар, требующий установки. А значит, мы в первую очередь работаем в сфере услуг: у меня есть конкуренты, которые торгуют тем же самым товаром. Когда мы начали работать, через несколько месяцев заметили, что мелкий бизнес, с которым мы сотрудничали, начал к нам возвращаться. Тогда я понял, что на самом деле траты на рекламу — только зацепка для клиента. Весь основной капитал — люди (наши клиенты), с которыми ты уже работаешь, которые могут сами тебя рекомендовать другим покупателям или совершать повторные обращения. Тот вес, который это имеет в общей доле продвижения, громадный. Сейчас мы на рекламу тратим около 300 тысяч рублей в месяц. Если я прямо сейчас перестану это делать, то в заказах совсем ничего не потеряю, но для перспективы продолжаю это делать.

Мы серьезно относимся к качеству выполняемых услуг. У нас обязательно нужно улыбаться клиентам, иметь с собой пылесос и не брать с человека предоплаты, убирать после монтажа за собой мусор. Но даже если все прошло хорошо, спустя несколько дней после монтажа клиенту звонит наш оператор. И если клиенту что-то не понравилось, то мы бесплатно едем к клиенту на доделки. Но к этому мы шли постепенно, осознавая важность качества услуг. А вообще по большому счету бизнес очень простой. В каждом городе страны есть офисы представителей всех бендеров кондиционеров, да и с видеонаблюдением проблем нет. Если у тебя есть желание, машина и около 50 тысяч рублей на инструменты, то можешь сам найти клиента, купить кондиционер и установить его. От нас иногда уходят монтажники на вольные хлеба. Но в течение 2-3 месяцев все возвращаются, наверное, потому что установить кондиционер и вести бизнес не одно и то же.

- Я зашел на сайт Зарплаты.ру и увидел, что у вас много вакансий. Неужели в Барнауле сложно укомплектовать штат?

- Хороший сотрудник всегда нужен. А вообще у нас есть такое правило в компании: мы стараемся брать на работу исключительно молодых людей. Опытный специалист знает, как построить свою работу, чтобы ничего не делать. Он наймет себе кучу помощников, распределит свои обязанности и просто будет получать за это деньги. Такие люди нам не нужны. Только молодые люди могут что-то менять, работать не только за деньги, но и за идеи. Эта функция в человеке начинает угасать ближе к 30 годам. Мне легче человека научить чему-то, чем принять какого-то зубра, который кроме своих красивых фраз реальной пользы принести не может.

Вы сказали, что тратите 300 тысяч рублей в месяц на продвижение. А зачем тратить так много денег на рекламу?

Как ни странно, трачу много денег для хорошего качества нашей работы. Объясняю: тратишь много денег на рекламу — получаешь много клиентов, отсюда имеешь много работы. Все монтажники получают свои проценты от объема. Когда много работы, к нам приходят новые монтажники, и мы можем выбрать из них лучших. Хорошие работники делают хорошую работу, что дает опять новых клиентов. Это работает именно так. Если бы у меня в компании объем работы сократился, монтажники стали бы смотреть по сторонам, где можно заработать больше. А они у меня загружены полностью. Им и денег хватает, они довольны всем, следовательно, стараются, следовательно, клиент доволен, следовательно, идут заказы и так далее.

- На вашем сайте сказано, что установить кондиционер вы можете за два дня. Это так?

- Это влёгкую. Если вы утром позвоните, то в 10 из 12 месяцев мы вам установим в тот же самый день. У нас для этого есть свои склады, машины, работники. Если у вас обычный типовой дом, к обеду приедут мои ребята и к вечеру уже установят кондиционер. Звучит несколько самонадеянно, но в действительности это так. Исключением, конечно, являются жаркие дни лета, тут нет гарантии такой скорости.

- Как родилось название "Техноком"?

- На мой взгляд, это самое безвкусное название, которое можно было бы придумать. Назвали, особо не задумываясь, так как не планировали вести бизнес, которому нужно продвижение и звучное имя. После того, как бренд стал узнаваемым, встал вопрос о том, что название нужно сменить на более индивидуальное. Решили оставить его как есть. В названии не так много заключается ценности, фундаментально на бизнес оно не влияет.

- Кто в Барнауле устанавливает сегодня видеонаблюдение?

- Частный бизнес уже пользуется почти весь. Те, кто не пользуется, совершает большую ошибку. Видеонаблюдение после установки начинает приносить пользу мгновенно, даже если оно отключено и об этом никто не знает. Как посетители, так и работники сразу перестают воровать, работают лучше. Владелец бизнеса может следить за процессом удаленно, со своего смартфона. Наши клиенты, которые это понимают, покупают систему видеонаблюдения, а потом, если надо, докупают камеры или просто муляжи камер. Установка системы в среднем обойдется в 25 тысяч рублей. По сравнению с ценой на аренду помещений, на рекламу, это копейки.

- Что ждет рынок кондиционеров в ближайшее время?

- Наверное, что-то будет меняться. Кондиционер в прошлом году по акции у нас стоил 12 тысяч рублей. Доллар немного подешевел, и цена сразу упала. В этом году этот же кондиционер мы уже отдаем за 10 тысяч рублей. Мы продаем так дешево, как это возможно. С видеонаблюдением другая история. Прогресс в электронике идет намного быстрее, и видеонаблюдение быстро дешевеет. Но вместе с тем что-то придумывают новое. И получается, что цена стоит на месте, но с каждым годом за одни и те же деньги можно приобрести все более интересный продукт. Конечно, кондиционеры пытаются наделить новыми потребительскими свойствами, но, по сути, это белая коробка, охлаждающая воздух.

- Вы сказали, что стараетесь работать с людьми моложе 30 лет. Какие советы вы бы дали тем молодым ребятам, которые хотят устроиться на работу?

- Я занимаюсь бизнесом еще с последних курсов института. За свою жизнь много раз проводил собеседования и могу сказать об ошибках, которые совершают кандидаты. Во-первых, никогда никого не просите за себя. Из-за этого вы сильно падаете в глазах потенциального работодателя. Даже если тебе 15 лет, нельзя просить родителей за тебя о чем-то договориться. Это вызывает ужасное отторжение. Бывало в моей практике и такое, что за мужей даже жены звонили. Не надо никогда зацикливаться на том, какое у тебя образование или опыт работы.

В коммерческих структурах это не имеет значения. Да, мы часто пишем, что приглашаем к себе людей с высшим образованием, но никто это никогда не проверяет. Если чувствуешь, что ты талантливый человек, но по каким-то параметрам не подходишь, то нельзя ставить крест. На собеседовании прямо говори, что очень сильно хочешь работать. К собеседованию также нужно готовиться. На Западе есть целые курсы, как правильно вести себя на собеседовании. У нас же люди приходят и говорят: "Я такая звезда, начинайте меня уговаривать". Также встречаются люди, которые просят взять их на работу хоть кем-нибудь. При этом даже не знают, куда пришли устраиваться.

- Всей рекламой в компании занимаетесь лично. Не хотите это дело доверить кому-то другому?

- Есть у меня мечта взять на работу маркетолога. Если наше интервью читает молодой человек с креативными идеями, с удовольствием приглашаю его к нам на работу, упор сейчас делаем на онлайн-рекламе: Директ, Эдвордс, СЕО, соцсети и т.п. Или могу объявить конкурс "лучший креатив для "Технокома", а призом назначить 10 тысяч рублей. Любую идею готов рассмотреть.

Каждый день открываю новые грани нашего мира. Когда мы начинали бизнес, то ставили рекламные стенды в торговых центрах. Затем начали обклеивать подъезды, лифты, а потом создали сайт. Соотношение людей, которые приходят к нам из офлайновой и онлайновой рекламы, заметно изменилось, подумываю вообще уйти только в интернет. Офлайновая реклама дает только имидж. Все не стоит на месте, у нас хороший сайт с хорошей посещаемостью, но я понимаю, что нужно уже смотреть в сторону социальных сетей и YouTube. Но у нас есть огромная проблема: товар совершенно неинтересный. Кто вступит в группу в социальной сети "Кондиционеры города Барнаула"? Я очень нуждаюсь в креативном маркетологе, который позволит мне решить эти задачи. Не знаю, что он будет делать. Пусть снимает хоть порноролики на фоне наших кондиционеров, лишь бы был результат.

- Вы активно занимаетесь альпинизмом и туризмом. Приходят ли какие-нибудь новые бизнес-идеи во время путешествия?

- В прошлом году я пытался взойти на "Пик Ленина". Немного не дошел до вершины. У нас была ночевка на высоте 6100 метров. Не было погоды, и мы не смогли продвинуться дальше. Я оттуда вернулся с полностью изменившимся мировоззрением. В горах можно всегда посмотреть на жизнь со стороны. Ты живешь без людей по две-три недели. После некоторых дней, проведенных там, к своей обычной жизни начинаешь относиться как компьютерной игре. Вернувшись домой, продолжаешь находиться в этом состоянии некоторое время. Человеку для жизни нужно на самом деле немного еды и воды. Однако это состояние проходит через месяц, и начинаешь вновь как ненормальный зарабатывать деньги.

- Во многих компаниях, если у руководителя есть увлечение, начинается навязывание его всем сотрудникам. Ваши сотрудники занимаются спортом?

- Я одобряю, когда мои работники занимаются спортом, но не туризмом, который предполагает долгое отлучение от рабочего места. Вообще никто, кроме меня, не увлекается, и слава богу. Что касается спорта, то сочетание умственного и физического труда позволяет человеку избавиться от стресса, чувствовать себя хорошо и работать эффективнее. Я это всячески поощряю, а вот курение категорически не приемлю. Людей с этой вредной привычкой мы на работу стараемся не брать.

Event hall "Mole" находится по адресу: улица Малахова, 138.
Тел.: +7 (905) 080-37-37, +7 (964) 080-10-80.
Всю дополнительную информацию можно найти в социальных сетях:
https://vk.com/moleeventhall 
https://www.instagram.com/eventhallmole/
https://ok.ru/sozdavayar 
http://trampampark.ru/mole

 

Читайте также в сюжете: Завтрак со стартапом
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

23.06.2017 08:42
- гость -

А вообще у нас есть такое правило в компании: мы стараемся брать на работу исключительно молодых лохов.

0  0
23.06.2017 08:50
- гость -

Сам занимается туризмом, но при этом не ободряет когда этим же занимаются его сотрудники "Что позволено Юпитеру, то не позволено быку"

0  0
23.06.2017 08:54
- гость -

Отличное интервью! Теперь буду знать у кого заказывать установку не стоит.

0  0
23.06.2017 08:57
- гость -

"Хороший сотрудник всегда нужен." Хороший сотрудник - человек который заработает 100000р, а ему дадут 20000р. Не удивительно что такие дураки только до 30 лет встречаются.

0  0
23.06.2017 08:57
- гость -

В своё время пришлось поработать в Интелике, под руководством Дмитрия, он быстро пришёл, быстро ушёл. В то время в Интелике были нормальные условия труда, Дмитрий же пытался переделать их под рабовладельческие, за что был быстро оттуда выпнут.

0  0
23.06.2017 09:07
- гость -

Фигура известная. Много чем занимался. Где их амик берёт, этих бизнесманов смешных.

0  0
23.06.2017 09:18
Гость

Купи-продай очерное

0  0
23.06.2017 09:19
Гость



Купи-продай очередное

0  0
23.06.2017 09:19
Ируся

А кто может сказать конечную цену? Предположим, 10т.р. сам кондюк. А со всеми сопутствующими сколько будет? 11 этаж многоэтажки.

0  0
23.06.2017 09:28
- гость -

"Молодец"! С крае где 6месяцев холодрыга продавать кондюки молодец

0  0
23.06.2017 09:53
ек

ха-ха, кого мы видим)
широко известного в городе Диму Горца)
какие только бизнесы человек не заваливал)
и этой конторке ничего хорошего не светит.
в "климате" на масс-рынке уже нечего делать, мало того, что покупательная способность населения резко сократилась и переключилась на предметы первой необходимости (к чему ни кондеи, ни СКУД не относятся), но и рынок сверхконкурентный.
там деньги только в б2б, а эту клиентуру уже поделили старенькие ребята)

ситуацию с этим бизнесом хорошо описывает фраза Димы: Пусть снимает хоть порноролики на фоне наших кондиционеров, лишь бы был результат.

бггг)

0  0
23.06.2017 09:57
- гость -

Ставил зимний комплект через данную компанию, все понравилось, приехали, поставили, отзвонились, поинтересовались качеством установки и т.п., в общем молодцы.

0  0
23.06.2017 10:08
- гость -


23.06.2017 09:57
- гость -

Дима, залогинься.

0  0
23.06.2017 10:17
- гость -

Ещё с телесоты помню. Обалдуй.

0  0
23.06.2017 10:19
- гость -

Техноком, техноком, кто такой Техноком?

0  0
23.06.2017 10:21
- гость -

23.06.2017 09:19 Ируся купи на вторичке мобильный кондей и не парься! ставишь на балкон , шланг в комнату и всё. (2,5квт холод/5квт тепло 50кг вес цена 5-10 тыр) можно брать с собой на дачу.

0  0
23.06.2017 10:46
Ируся

Гость 10-21. Спасибо.Пойду погуглю. Про шланг в комнату не совсем понятно.

0  0
23.06.2017 10:55
- гость -

ну шланг для выхода воздуха как у пылесоса такой примерно

0  0
23.06.2017 11:01
Ируся

и куда его? Если в окно,то смысл тогда?

0  0
23.06.2017 11:26
- гость -

в приоткрытое окно или дверь с балкона в квартиру, щели вокруг занавесить любой плотной шторой(можно прозр.полиэтилен.) мы таким на даче пользуемся

0  0
23.06.2017 11:48
Ируся

Ой,ну для дачи согласна. Но дома......как-то неэстетично что-то завешивать и затывать. Не. Вентилятор- наше всё! Но спасибо,что обьяснили.

0  0
23.06.2017 11:53
Наталья

Диму значю лично. Талантливый предприниматель. Мыслит всегда нестандартно. Бесконечно харизматичен. Заряжает команду и всегда получает результат. Барнаулу бы таких побольше. Но нету.

0  0
23.06.2017 11:57
- гость -

не далеко яблоко от яблоня упало. Скоро Мы о Нём услышим.

0  0
23.06.2017 12:16
- гость -

23.06.2017 11:53
Наталья
Нет, есть)
у него кореш есть, тоже Дима зовут)))

0  0
23.06.2017 12:24
- гость -


23.06.2017 12:16
- гость -

Похож на него причём как 2 капли воды. Наталью танцует. ))

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
12:33
Биопсию миокарда начали проводить в алтайском кардиоцентре 0
12:23
Южный тракт в Барнауле встал в пробку из-за ремонта дороги. Фото 0
12:14
Алтайская полиция разыскивает цыганок, "снявших порчу" на 595 тысяч рублей 0
12:04
Куда сходить на День молодежи в Барнауле? Программа 0
11:50
Операцию по спасению новосибирского альпиниста проводит МЧС в горах Алтая 0
11:40
Да что ты знаешь о любви, или Пойди пойми эту Ахматову. Гадалка от Amic.ru 0
11:32
Улицу Партизанскую в центре Барнаула перекроют на неделю 3
11:24
Первым делом – самолеты. Под Белокурихой готовятся открыть аэропорт 4
11:14
Путин поручил дать регионам деньги на дороги от топливных акцизов 5
11:05
Коптеры сняли последний день работы свалки в подмосковной Балашихе. Видео 1
11:00
Tele2 и Clouty создают первый в РФ модный сервис на базе мобильных услуг 0
10:52
Шесть партий могут идти на выборы в Барнаульскую думу без сбора подписей 3
10:42
Объявлена программа Шукшинского кинофестиваля 2017 года. Что там покажут? 0
10:32
122 млн руб. готовы заплатить за достройку художественного музея в Барнауле 9
10:23
СМИ: Трамп лишил Порошенко своего знаменитого долгого рукопожатия 18
10:14
Первая женщина-гондольер объявила себя трансгендером и решила сменить пол 5
10:02
Коммунальную аварию в центре Барнаула планируют устранить в течение дня 0
10:00
B2B-клиентом Tele2 можно стать не выходя из дома 0
09:50
Барнаулец украл несколько лотков мороженого и поделился со знакомыми 1
09:39
Редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву задержали в Киеве 1
09:30
"АлтайРай": как провести свадьбу в Горном Алтае? 1
09:25
Сити-менеджер Барнаула нацелил выпускников на взрослую жизнь 1
09:14
Фонари с надписями о любви появились в Барнауле на месте мамонтенка. Фото 1
09:08
Экс-полицейского в Барнауле наказали условно за особо крупное мошенничество 14
09:00
Что взять с собой на шашлыки? Инфографика 6
08:53
Более 20 человек участвовали в тушении частной пилорамы в Барнауле 0
08:36
Директор "Технокома" о том, как сделать успешный бизнес на кондиционерах 25
08:30
Первый центр продажи и обслуживания подержанных авто откроют в Барнауле 0
08:30
Ничего лишнего. Только мясо: проект Amic.ru 0
08:27
Военный вертолет Польши разбился в Италии, пассажиры выжили 2
08:18
Дорогу на Налобиху закроют в Алтайском крае из-за движения военных колонн 2
07:49
Ревень, сливы и виноград: готовим шарлотку дома с необычными начинками 0
07:33
"Спорт наконец стал модным": интервью с Алексеем Трофимовым 48
07:21
Что такое ООН и зачем создана эта организация? 8
07:03
Коттедж с бассейном и гостевым домом продают под Барнаулом за 18,5 млн руб. 11
06:51
Се ля ви: как проходит профориентация выпускников в разных странах мира 0
06:33
Как спастись от летнего зноя: видеосоветы от милейших панд 0
06:22
Прощай, школа: в Алтайском крае начинаются выпускные балы 2
06:01
Карлин призвал бизнесменов не очернять власть и видеть за деревьями лес 23
05:08
Алтайский край 23 июня остается в зоне градового "обстрела" 3
04:45
Национальную систему противоракетной обороны создадут в России к 2025 году 0
03:42
Третьи сутки на Ладоге ищут пропавших подростков 0
02:01
"Рублевское рубилово – 2017". Фоторепортаж 2
01:41
Мама "пьяного" мальчика упала в обморок, узнав результаты экспертизы 21
00:56
Глава Республики Тыва показал навыки владения нунчаками 0
23:57
Священник Грозовский, обвиняемый в педофилии, не признал вину 0
23:27
Бей без мата: депутаты поддержали идею об аресте и штрафе за ругань в семье 2
23:15
Сильное фото: Путин, возложивший венок под проливным дождем 11
22:57
Дипломат Мария Захарова написала песню про Сирию: "Верните память" 3
22:23
Снижал, чтобы повысить: Медведев поднял прожиточный минимум до 9909 рублей 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.