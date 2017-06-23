Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Барнаульская компания "Техноком" ведет свою деятельность с 2007 года. Изначально это была исключительно торговая фирма из совершенно другой сферы. Сегодня "Техноком" — лидер розничных продаж кондиционеров и систем видеонаблюдения на рынке Барнаула. На этот раз портал Amic.ru в рамках рубрики "Завтрак со стартапом" пообщался с директором "Технокома" Дмитрием Горцем, который рассказал о том, как начинал свой бизнес, а также почему он ищет себе в штат талантливого маркетолога. Спонсором рубрики является Event hall "Mole". Любопытно, что именно это кафе было первым клиентом компании "Техноком".

- С чего начинался ваш бизнес?

- Как и все в этом мире, довольно случайно. Мы четыре года назад с моим компаньоном по бизнесу поехали в Новосибирск. Там наши партнеры начали завозить системы видеонаблюдения из Китая. На рынке тогда это все подешевело, стало доступным. Решили попробовать свои силы в этой сфере. Не делали исследований рынка, просто сказали себе: "А давай попробуем!" Директора назначили тоже, можно сказать, первого, кто под руку попался, потому что серьезно на тот момент к этой идее никто не относился. Парень оказался перспективный. Потом наняли совершенно случайных ребят: одна мама, например, попросила устроить своего сына после армии. Через год работы возникла проблема – спрос на видеонаблюдение имеет некую сезонность. Поэтому собрались с компаньоном и решили, что грядущая весна – хорошее время начать кондиционерный бизнес. На начальном этапе не пытались заработать, задача была занять на рынке свое место.

Мне говорили люди: "Куда ты лезешь?!", "На этом рынке денег нет!", "Надо было начинать десять лет назад!" На мой взгляд, любой бизнес всегда развивается. Конкуренция усиливается, тенденции и способы продвижения также меняются, и те, кто на рынке, давно думают, что бизнес этот себя изжил. На самом деле проблема в том, что не бизнес себя изжил, а они себя изжили. Многие, кто зашел на рынок десять лет назад, продолжают работать, как и десять лет назад. Я, если буду таким же твердолобым и не буду менять подходов, тоже со временем буду рассуждать о бесперспективности, но надеюсь, меня это не ждет. И понимая возможность этого, буду сопротивляться. Мы все время что-то новое внедряем, стараемся следить за трендами.

- А чем отличается ваш подход в ведении бизнеса, что делает вашу компанию лидером на рынке Барнаула?

- Мы начинали весь бизнес спонтанно. Такой подход не предполагал серьезного ожидания. Я понимал, что нужно тратить много на рекламу, завоевывать репутацию, а не заниматься зарабатыванием денег. Кондиционеры и видеонаблюдение – товар, требующий установки. А значит, мы в первую очередь работаем в сфере услуг: у меня есть конкуренты, которые торгуют тем же самым товаром. Когда мы начали работать, через несколько месяцев заметили, что мелкий бизнес, с которым мы сотрудничали, начал к нам возвращаться. Тогда я понял, что на самом деле траты на рекламу — только зацепка для клиента. Весь основной капитал — люди (наши клиенты), с которыми ты уже работаешь, которые могут сами тебя рекомендовать другим покупателям или совершать повторные обращения. Тот вес, который это имеет в общей доле продвижения, громадный. Сейчас мы на рекламу тратим около 300 тысяч рублей в месяц. Если я прямо сейчас перестану это делать, то в заказах совсем ничего не потеряю, но для перспективы продолжаю это делать.

Мы серьезно относимся к качеству выполняемых услуг. У нас обязательно нужно улыбаться клиентам, иметь с собой пылесос и не брать с человека предоплаты, убирать после монтажа за собой мусор. Но даже если все прошло хорошо, спустя несколько дней после монтажа клиенту звонит наш оператор. И если клиенту что-то не понравилось, то мы бесплатно едем к клиенту на доделки. Но к этому мы шли постепенно, осознавая важность качества услуг. А вообще по большому счету бизнес очень простой. В каждом городе страны есть офисы представителей всех бендеров кондиционеров, да и с видеонаблюдением проблем нет. Если у тебя есть желание, машина и около 50 тысяч рублей на инструменты, то можешь сам найти клиента, купить кондиционер и установить его. От нас иногда уходят монтажники на вольные хлеба. Но в течение 2-3 месяцев все возвращаются, наверное, потому что установить кондиционер и вести бизнес не одно и то же.

- Я зашел на сайт Зарплаты.ру и увидел, что у вас много вакансий. Неужели в Барнауле сложно укомплектовать штат?

- Хороший сотрудник всегда нужен. А вообще у нас есть такое правило в компании: мы стараемся брать на работу исключительно молодых людей. Опытный специалист знает, как построить свою работу, чтобы ничего не делать. Он наймет себе кучу помощников, распределит свои обязанности и просто будет получать за это деньги. Такие люди нам не нужны. Только молодые люди могут что-то менять, работать не только за деньги, но и за идеи. Эта функция в человеке начинает угасать ближе к 30 годам. Мне легче человека научить чему-то, чем принять какого-то зубра, который кроме своих красивых фраз реальной пользы принести не может.

Вы сказали, что тратите 300 тысяч рублей в месяц на продвижение. А зачем тратить так много денег на рекламу?

Как ни странно, трачу много денег для хорошего качества нашей работы. Объясняю: тратишь много денег на рекламу — получаешь много клиентов, отсюда имеешь много работы. Все монтажники получают свои проценты от объема. Когда много работы, к нам приходят новые монтажники, и мы можем выбрать из них лучших. Хорошие работники делают хорошую работу, что дает опять новых клиентов. Это работает именно так. Если бы у меня в компании объем работы сократился, монтажники стали бы смотреть по сторонам, где можно заработать больше. А они у меня загружены полностью. Им и денег хватает, они довольны всем, следовательно, стараются, следовательно, клиент доволен, следовательно, идут заказы и так далее.

- На вашем сайте сказано, что установить кондиционер вы можете за два дня. Это так?

- Это влёгкую. Если вы утром позвоните, то в 10 из 12 месяцев мы вам установим в тот же самый день. У нас для этого есть свои склады, машины, работники. Если у вас обычный типовой дом, к обеду приедут мои ребята и к вечеру уже установят кондиционер. Звучит несколько самонадеянно, но в действительности это так. Исключением, конечно, являются жаркие дни лета, тут нет гарантии такой скорости.

- Как родилось название "Техноком"?

- На мой взгляд, это самое безвкусное название, которое можно было бы придумать. Назвали, особо не задумываясь, так как не планировали вести бизнес, которому нужно продвижение и звучное имя. После того, как бренд стал узнаваемым, встал вопрос о том, что название нужно сменить на более индивидуальное. Решили оставить его как есть. В названии не так много заключается ценности, фундаментально на бизнес оно не влияет.

- Кто в Барнауле устанавливает сегодня видеонаблюдение?

- Частный бизнес уже пользуется почти весь. Те, кто не пользуется, совершает большую ошибку. Видеонаблюдение после установки начинает приносить пользу мгновенно, даже если оно отключено и об этом никто не знает. Как посетители, так и работники сразу перестают воровать, работают лучше. Владелец бизнеса может следить за процессом удаленно, со своего смартфона. Наши клиенты, которые это понимают, покупают систему видеонаблюдения, а потом, если надо, докупают камеры или просто муляжи камер. Установка системы в среднем обойдется в 25 тысяч рублей. По сравнению с ценой на аренду помещений, на рекламу, это копейки.

- Что ждет рынок кондиционеров в ближайшее время?

- Наверное, что-то будет меняться. Кондиционер в прошлом году по акции у нас стоил 12 тысяч рублей. Доллар немного подешевел, и цена сразу упала. В этом году этот же кондиционер мы уже отдаем за 10 тысяч рублей. Мы продаем так дешево, как это возможно. С видеонаблюдением другая история. Прогресс в электронике идет намного быстрее, и видеонаблюдение быстро дешевеет. Но вместе с тем что-то придумывают новое. И получается, что цена стоит на месте, но с каждым годом за одни и те же деньги можно приобрести все более интересный продукт. Конечно, кондиционеры пытаются наделить новыми потребительскими свойствами, но, по сути, это белая коробка, охлаждающая воздух.

- Вы сказали, что стараетесь работать с людьми моложе 30 лет. Какие советы вы бы дали тем молодым ребятам, которые хотят устроиться на работу?

- Я занимаюсь бизнесом еще с последних курсов института. За свою жизнь много раз проводил собеседования и могу сказать об ошибках, которые совершают кандидаты. Во-первых, никогда никого не просите за себя. Из-за этого вы сильно падаете в глазах потенциального работодателя. Даже если тебе 15 лет, нельзя просить родителей за тебя о чем-то договориться. Это вызывает ужасное отторжение. Бывало в моей практике и такое, что за мужей даже жены звонили. Не надо никогда зацикливаться на том, какое у тебя образование или опыт работы.

В коммерческих структурах это не имеет значения. Да, мы часто пишем, что приглашаем к себе людей с высшим образованием, но никто это никогда не проверяет. Если чувствуешь, что ты талантливый человек, но по каким-то параметрам не подходишь, то нельзя ставить крест. На собеседовании прямо говори, что очень сильно хочешь работать. К собеседованию также нужно готовиться. На Западе есть целые курсы, как правильно вести себя на собеседовании. У нас же люди приходят и говорят: "Я такая звезда, начинайте меня уговаривать". Также встречаются люди, которые просят взять их на работу хоть кем-нибудь. При этом даже не знают, куда пришли устраиваться.

- Всей рекламой в компании занимаетесь лично. Не хотите это дело доверить кому-то другому?

- Есть у меня мечта взять на работу маркетолога. Если наше интервью читает молодой человек с креативными идеями, с удовольствием приглашаю его к нам на работу, упор сейчас делаем на онлайн-рекламе: Директ, Эдвордс, СЕО, соцсети и т.п. Или могу объявить конкурс "лучший креатив для "Технокома", а призом назначить 10 тысяч рублей. Любую идею готов рассмотреть.

Каждый день открываю новые грани нашего мира. Когда мы начинали бизнес, то ставили рекламные стенды в торговых центрах. Затем начали обклеивать подъезды, лифты, а потом создали сайт. Соотношение людей, которые приходят к нам из офлайновой и онлайновой рекламы, заметно изменилось, подумываю вообще уйти только в интернет. Офлайновая реклама дает только имидж. Все не стоит на месте, у нас хороший сайт с хорошей посещаемостью, но я понимаю, что нужно уже смотреть в сторону социальных сетей и YouTube. Но у нас есть огромная проблема: товар совершенно неинтересный. Кто вступит в группу в социальной сети "Кондиционеры города Барнаула"? Я очень нуждаюсь в креативном маркетологе, который позволит мне решить эти задачи. Не знаю, что он будет делать. Пусть снимает хоть порноролики на фоне наших кондиционеров, лишь бы был результат.

- Вы активно занимаетесь альпинизмом и туризмом. Приходят ли какие-нибудь новые бизнес-идеи во время путешествия?

- В прошлом году я пытался взойти на "Пик Ленина". Немного не дошел до вершины. У нас была ночевка на высоте 6100 метров. Не было погоды, и мы не смогли продвинуться дальше. Я оттуда вернулся с полностью изменившимся мировоззрением. В горах можно всегда посмотреть на жизнь со стороны. Ты живешь без людей по две-три недели. После некоторых дней, проведенных там, к своей обычной жизни начинаешь относиться как компьютерной игре. Вернувшись домой, продолжаешь находиться в этом состоянии некоторое время. Человеку для жизни нужно на самом деле немного еды и воды. Однако это состояние проходит через месяц, и начинаешь вновь как ненормальный зарабатывать деньги.

- Во многих компаниях, если у руководителя есть увлечение, начинается навязывание его всем сотрудникам. Ваши сотрудники занимаются спортом?

- Я одобряю, когда мои работники занимаются спортом, но не туризмом, который предполагает долгое отлучение от рабочего места. Вообще никто, кроме меня, не увлекается, и слава богу. Что касается спорта, то сочетание умственного и физического труда позволяет человеку избавиться от стресса, чувствовать себя хорошо и работать эффективнее. Я это всячески поощряю, а вот курение категорически не приемлю. Людей с этой вредной привычкой мы на работу стараемся не брать.

Event hall "Mole" находится по адресу: улица Малахова, 138.

Тел.: +7 (905) 080-37-37, +7 (964) 080-10-80.

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