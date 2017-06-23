Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Барнаульская компания "Техноком" ведет свою деятельность с 2007 года. Изначально это была исключительно торговая фирма из совершенно другой сферы. Сегодня "Техноком" — лидер розничных продаж кондиционеров и систем видеонаблюдения на рынке Барнаула. На этот раз портал Amic.ru в рамках рубрики "Завтрак со стартапом" пообщался с директором "Технокома" Дмитрием Горцем, который рассказал о том, как начинал свой бизнес, а также почему он ищет себе в штат талантливого маркетолога. Спонсором рубрики является Event hall "Mole". Любопытно, что именно это кафе было первым клиентом компании "Техноком".
- С чего начинался ваш бизнес?
- Как и все в этом мире, довольно случайно. Мы четыре года назад с моим компаньоном по бизнесу поехали в Новосибирск. Там наши партнеры начали завозить системы видеонаблюдения из Китая. На рынке тогда это все подешевело, стало доступным. Решили попробовать свои силы в этой сфере. Не делали исследований рынка, просто сказали себе: "А давай попробуем!" Директора назначили тоже, можно сказать, первого, кто под руку попался, потому что серьезно на тот момент к этой идее никто не относился. Парень оказался перспективный. Потом наняли совершенно случайных ребят: одна мама, например, попросила устроить своего сына после армии. Через год работы возникла проблема – спрос на видеонаблюдение имеет некую сезонность. Поэтому собрались с компаньоном и решили, что грядущая весна – хорошее время начать кондиционерный бизнес. На начальном этапе не пытались заработать, задача была занять на рынке свое место.
Мне говорили люди: "Куда ты лезешь?!", "На этом рынке денег нет!", "Надо было начинать десять лет назад!" На мой взгляд, любой бизнес всегда развивается. Конкуренция усиливается, тенденции и способы продвижения также меняются, и те, кто на рынке, давно думают, что бизнес этот себя изжил. На самом деле проблема в том, что не бизнес себя изжил, а они себя изжили. Многие, кто зашел на рынок десять лет назад, продолжают работать, как и десять лет назад. Я, если буду таким же твердолобым и не буду менять подходов, тоже со временем буду рассуждать о бесперспективности, но надеюсь, меня это не ждет. И понимая возможность этого, буду сопротивляться. Мы все время что-то новое внедряем, стараемся следить за трендами.
- А чем отличается ваш подход в ведении бизнеса, что делает вашу компанию лидером на рынке Барнаула?
- Мы начинали весь бизнес спонтанно. Такой подход не предполагал серьезного ожидания. Я понимал, что нужно тратить много на рекламу, завоевывать репутацию, а не заниматься зарабатыванием денег. Кондиционеры и видеонаблюдение – товар, требующий установки. А значит, мы в первую очередь работаем в сфере услуг: у меня есть конкуренты, которые торгуют тем же самым товаром. Когда мы начали работать, через несколько месяцев заметили, что мелкий бизнес, с которым мы сотрудничали, начал к нам возвращаться. Тогда я понял, что на самом деле траты на рекламу — только зацепка для клиента. Весь основной капитал — люди (наши клиенты), с которыми ты уже работаешь, которые могут сами тебя рекомендовать другим покупателям или совершать повторные обращения. Тот вес, который это имеет в общей доле продвижения, громадный. Сейчас мы на рекламу тратим около 300 тысяч рублей в месяц. Если я прямо сейчас перестану это делать, то в заказах совсем ничего не потеряю, но для перспективы продолжаю это делать.
Мы серьезно относимся к качеству выполняемых услуг. У нас обязательно нужно улыбаться клиентам, иметь с собой пылесос и не брать с человека предоплаты, убирать после монтажа за собой мусор. Но даже если все прошло хорошо, спустя несколько дней после монтажа клиенту звонит наш оператор. И если клиенту что-то не понравилось, то мы бесплатно едем к клиенту на доделки. Но к этому мы шли постепенно, осознавая важность качества услуг. А вообще по большому счету бизнес очень простой. В каждом городе страны есть офисы представителей всех бендеров кондиционеров, да и с видеонаблюдением проблем нет. Если у тебя есть желание, машина и около 50 тысяч рублей на инструменты, то можешь сам найти клиента, купить кондиционер и установить его. От нас иногда уходят монтажники на вольные хлеба. Но в течение 2-3 месяцев все возвращаются, наверное, потому что установить кондиционер и вести бизнес не одно и то же.
- Я зашел на сайт Зарплаты.ру и увидел, что у вас много вакансий. Неужели в Барнауле сложно укомплектовать штат?
- Хороший сотрудник всегда нужен. А вообще у нас есть такое правило в компании: мы стараемся брать на работу исключительно молодых людей. Опытный специалист знает, как построить свою работу, чтобы ничего не делать. Он наймет себе кучу помощников, распределит свои обязанности и просто будет получать за это деньги. Такие люди нам не нужны. Только молодые люди могут что-то менять, работать не только за деньги, но и за идеи. Эта функция в человеке начинает угасать ближе к 30 годам. Мне легче человека научить чему-то, чем принять какого-то зубра, который кроме своих красивых фраз реальной пользы принести не может.
Вы сказали, что тратите 300 тысяч рублей в месяц на продвижение. А зачем тратить так много денег на рекламу?
Как ни странно, трачу много денег для хорошего качества нашей работы. Объясняю: тратишь много денег на рекламу — получаешь много клиентов, отсюда имеешь много работы. Все монтажники получают свои проценты от объема. Когда много работы, к нам приходят новые монтажники, и мы можем выбрать из них лучших. Хорошие работники делают хорошую работу, что дает опять новых клиентов. Это работает именно так. Если бы у меня в компании объем работы сократился, монтажники стали бы смотреть по сторонам, где можно заработать больше. А они у меня загружены полностью. Им и денег хватает, они довольны всем, следовательно, стараются, следовательно, клиент доволен, следовательно, идут заказы и так далее.
- На вашем сайте сказано, что установить кондиционер вы можете за два дня. Это так?
- Это влёгкую. Если вы утром позвоните, то в 10 из 12 месяцев мы вам установим в тот же самый день. У нас для этого есть свои склады, машины, работники. Если у вас обычный типовой дом, к обеду приедут мои ребята и к вечеру уже установят кондиционер. Звучит несколько самонадеянно, но в действительности это так. Исключением, конечно, являются жаркие дни лета, тут нет гарантии такой скорости.
- Как родилось название "Техноком"?
- На мой взгляд, это самое безвкусное название, которое можно было бы придумать. Назвали, особо не задумываясь, так как не планировали вести бизнес, которому нужно продвижение и звучное имя. После того, как бренд стал узнаваемым, встал вопрос о том, что название нужно сменить на более индивидуальное. Решили оставить его как есть. В названии не так много заключается ценности, фундаментально на бизнес оно не влияет.
- Кто в Барнауле устанавливает сегодня видеонаблюдение?
- Частный бизнес уже пользуется почти весь. Те, кто не пользуется, совершает большую ошибку. Видеонаблюдение после установки начинает приносить пользу мгновенно, даже если оно отключено и об этом никто не знает. Как посетители, так и работники сразу перестают воровать, работают лучше. Владелец бизнеса может следить за процессом удаленно, со своего смартфона. Наши клиенты, которые это понимают, покупают систему видеонаблюдения, а потом, если надо, докупают камеры или просто муляжи камер. Установка системы в среднем обойдется в 25 тысяч рублей. По сравнению с ценой на аренду помещений, на рекламу, это копейки.
- Что ждет рынок кондиционеров в ближайшее время?
- Наверное, что-то будет меняться. Кондиционер в прошлом году по акции у нас стоил 12 тысяч рублей. Доллар немного подешевел, и цена сразу упала. В этом году этот же кондиционер мы уже отдаем за 10 тысяч рублей. Мы продаем так дешево, как это возможно. С видеонаблюдением другая история. Прогресс в электронике идет намного быстрее, и видеонаблюдение быстро дешевеет. Но вместе с тем что-то придумывают новое. И получается, что цена стоит на месте, но с каждым годом за одни и те же деньги можно приобрести все более интересный продукт. Конечно, кондиционеры пытаются наделить новыми потребительскими свойствами, но, по сути, это белая коробка, охлаждающая воздух.
- Вы сказали, что стараетесь работать с людьми моложе 30 лет. Какие советы вы бы дали тем молодым ребятам, которые хотят устроиться на работу?
- Я занимаюсь бизнесом еще с последних курсов института. За свою жизнь много раз проводил собеседования и могу сказать об ошибках, которые совершают кандидаты. Во-первых, никогда никого не просите за себя. Из-за этого вы сильно падаете в глазах потенциального работодателя. Даже если тебе 15 лет, нельзя просить родителей за тебя о чем-то договориться. Это вызывает ужасное отторжение. Бывало в моей практике и такое, что за мужей даже жены звонили. Не надо никогда зацикливаться на том, какое у тебя образование или опыт работы.
В коммерческих структурах это не имеет значения. Да, мы часто пишем, что приглашаем к себе людей с высшим образованием, но никто это никогда не проверяет. Если чувствуешь, что ты талантливый человек, но по каким-то параметрам не подходишь, то нельзя ставить крест. На собеседовании прямо говори, что очень сильно хочешь работать. К собеседованию также нужно готовиться. На Западе есть целые курсы, как правильно вести себя на собеседовании. У нас же люди приходят и говорят: "Я такая звезда, начинайте меня уговаривать". Также встречаются люди, которые просят взять их на работу хоть кем-нибудь. При этом даже не знают, куда пришли устраиваться.
- Всей рекламой в компании занимаетесь лично. Не хотите это дело доверить кому-то другому?
- Есть у меня мечта взять на работу маркетолога. Если наше интервью читает молодой человек с креативными идеями, с удовольствием приглашаю его к нам на работу, упор сейчас делаем на онлайн-рекламе: Директ, Эдвордс, СЕО, соцсети и т.п. Или могу объявить конкурс "лучший креатив для "Технокома", а призом назначить 10 тысяч рублей. Любую идею готов рассмотреть.
Каждый день открываю новые грани нашего мира. Когда мы начинали бизнес, то ставили рекламные стенды в торговых центрах. Затем начали обклеивать подъезды, лифты, а потом создали сайт. Соотношение людей, которые приходят к нам из офлайновой и онлайновой рекламы, заметно изменилось, подумываю вообще уйти только в интернет. Офлайновая реклама дает только имидж. Все не стоит на месте, у нас хороший сайт с хорошей посещаемостью, но я понимаю, что нужно уже смотреть в сторону социальных сетей и YouTube. Но у нас есть огромная проблема: товар совершенно неинтересный. Кто вступит в группу в социальной сети "Кондиционеры города Барнаула"? Я очень нуждаюсь в креативном маркетологе, который позволит мне решить эти задачи. Не знаю, что он будет делать. Пусть снимает хоть порноролики на фоне наших кондиционеров, лишь бы был результат.
- Вы активно занимаетесь альпинизмом и туризмом. Приходят ли какие-нибудь новые бизнес-идеи во время путешествия?
- В прошлом году я пытался взойти на "Пик Ленина". Немного не дошел до вершины. У нас была ночевка на высоте 6100 метров. Не было погоды, и мы не смогли продвинуться дальше. Я оттуда вернулся с полностью изменившимся мировоззрением. В горах можно всегда посмотреть на жизнь со стороны. Ты живешь без людей по две-три недели. После некоторых дней, проведенных там, к своей обычной жизни начинаешь относиться как компьютерной игре. Вернувшись домой, продолжаешь находиться в этом состоянии некоторое время. Человеку для жизни нужно на самом деле немного еды и воды. Однако это состояние проходит через месяц, и начинаешь вновь как ненормальный зарабатывать деньги.
- Во многих компаниях, если у руководителя есть увлечение, начинается навязывание его всем сотрудникам. Ваши сотрудники занимаются спортом?
- Я одобряю, когда мои работники занимаются спортом, но не туризмом, который предполагает долгое отлучение от рабочего места. Вообще никто, кроме меня, не увлекается, и слава богу. Что касается спорта, то сочетание умственного и физического труда позволяет человеку избавиться от стресса, чувствовать себя хорошо и работать эффективнее. Я это всячески поощряю, а вот курение категорически не приемлю. Людей с этой вредной привычкой мы на работу стараемся не брать.
Event hall "Mole" находится по адресу: улица Малахова, 138.
Тел.: +7 (905) 080-37-37, +7 (964) 080-10-80.
Всю дополнительную информацию можно найти в социальных сетях:
https://vk.com/moleeventhall
https://www.instagram.com/eventhallmole/
https://ok.ru/sozdavayar
http://trampampark.ru/mole
Комментарии
А вообще у нас есть такое правило в компании: мы стараемся брать на работу исключительно молодых лохов.
Сам занимается туризмом, но при этом не ободряет когда этим же занимаются его сотрудники "Что позволено Юпитеру, то не позволено быку"
Отличное интервью! Теперь буду знать у кого заказывать установку не стоит.
"Хороший сотрудник всегда нужен." Хороший сотрудник - человек который заработает 100000р, а ему дадут 20000р. Не удивительно что такие дураки только до 30 лет встречаются.
В своё время пришлось поработать в Интелике, под руководством Дмитрия, он быстро пришёл, быстро ушёл. В то время в Интелике были нормальные условия труда, Дмитрий же пытался переделать их под рабовладельческие, за что был быстро оттуда выпнут.
Фигура известная. Много чем занимался. Где их амик берёт, этих бизнесманов смешных.
Купи-продай очерное
Купи-продай очередное
А кто может сказать конечную цену? Предположим, 10т.р. сам кондюк. А со всеми сопутствующими сколько будет? 11 этаж многоэтажки.
"Молодец"! С крае где 6месяцев холодрыга продавать кондюки молодец
ха-ха, кого мы видим)
широко известного в городе Диму Горца)
какие только бизнесы человек не заваливал)
и этой конторке ничего хорошего не светит.
в "климате" на масс-рынке уже нечего делать, мало того, что покупательная способность населения резко сократилась и переключилась на предметы первой необходимости (к чему ни кондеи, ни СКУД не относятся), но и рынок сверхконкурентный.
там деньги только в б2б, а эту клиентуру уже поделили старенькие ребята)
ситуацию с этим бизнесом хорошо описывает фраза Димы: Пусть снимает хоть порноролики на фоне наших кондиционеров, лишь бы был результат.
бггг)
Ставил зимний комплект через данную компанию, все понравилось, приехали, поставили, отзвонились, поинтересовались качеством установки и т.п., в общем молодцы.
23.06.2017 09:57
- гость -
Дима, залогинься.
Ещё с телесоты помню. Обалдуй.
Техноком, техноком, кто такой Техноком?
23.06.2017 09:19 Ируся купи на вторичке мобильный кондей и не парься! ставишь на балкон , шланг в комнату и всё. (2,5квт холод/5квт тепло 50кг вес цена 5-10 тыр) можно брать с собой на дачу.
Гость 10-21. Спасибо.Пойду погуглю. Про шланг в комнату не совсем понятно.
ну шланг для выхода воздуха как у пылесоса такой примерно
и куда его? Если в окно,то смысл тогда?
в приоткрытое окно или дверь с балкона в квартиру, щели вокруг занавесить любой плотной шторой(можно прозр.полиэтилен.) мы таким на даче пользуемся
Ой,ну для дачи согласна. Но дома......как-то неэстетично что-то завешивать и затывать. Не. Вентилятор- наше всё! Но спасибо,что обьяснили.
Диму значю лично. Талантливый предприниматель. Мыслит всегда нестандартно. Бесконечно харизматичен. Заряжает команду и всегда получает результат. Барнаулу бы таких побольше. Но нету.
не далеко яблоко от яблоня упало. Скоро Мы о Нём услышим.
23.06.2017 11:53
Наталья
Нет, есть)
у него кореш есть, тоже Дима зовут)))
23.06.2017 12:16
- гость -
Похож на него причём как 2 капли воды. Наталью танцует. ))