Фото: Amic.ru
Ржавая вода, залившая подходы к магазину "Книжный мир" в центре Барнаула, начала заливать проспект Социалистический и спускаться вниз по улице.
Портал Amic.ru обратился за разъяснениями в пресс-службу барнаульского филиала Сибирской генерирующей компании, которая в настоящее время проводит работы в контуре ТЭЦ-2.
В СГК нашему корреспонденту сообщили, что гидравлические испытания в этом районе были завершены и, вероятно, порыв не связан с данными работами.
В пресс-службе Барнаульского водоканала также не смогли оперативно прояснить ситуацию. В компании не исключили, что повреждение могло произойти на внутренних сетях.
Комментарии
Стихия, последствие прошлого урагана!
Ну что хотели, снега то зимой ого сколько намело