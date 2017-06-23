В первой половине 2018 года компания "МАКСИМ" планирует открытие первого Многофункционального центра продажи и обслуживания подержанных автомобилей. Проект получил название “АРЕНА МОТОРС”.
По словам собственника проекта Дмитрия Морозова, центр будет оказывать услуги по продаже подержанных автомобилей. Главная цель — обеспечить максимально клиентоориентированный сервис.
У покупателей не будет проблем с проверкой качества автомобиля или его юридической чистоты — обо всем позаботится компания-продавец.
Схема постановки на продажу будет включать в себя проверку кузова, подвески, электрооборудования, двигателя, а также проверку баз ГИБДД и страховых компаний на предмет аварий.
На каждый автомобиль будет составлена сервисная книга со всеми замечаниями и рекомендациями по техническому обслуживанию. Всем клиентам предоставят хорошие скидки.
Также будет выдаваться гарантия на подержанный автомобиль, что в Алтайском крае большая редкость.
Юридическая чистота сделки будет подтверждаться специальным сертификатом.
Ещё одной интересной особенностью центра станет то, что сервис аккумулирует все виды работ СТО, но при этом обслуживание, ремонт, диагностика будут переданы компаниям-партнерам на аутсорсинг. Боксы СТО предполагается сдавать в аренду, и, по договоренности с клиентом, собственник готов предоставить необходимое оборудование.
По вопросам сотрудничества можно обращаться по телефону: +7 (963) 505 8779.