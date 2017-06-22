Фото: vk.com/barneos22
Мощная буря с сильнейшим градом обрушилась на Алтайский край днем в четверг, 22 июня.
"У нас буря, Косихинский район, село Полковниково. Весь урожай уничтожен. Такое же по Бийской трассе и в селе Налобиха", — констатирует один из пользователей сети в паблике Barnaul 22.
Другие жители Алтая активно делятся фото очень крупного града, прошедшего в ряде районов края.
Один из водителей, оказавшийся в эпицентре бури на трассе Барнаул — Бийск, сообщает, что у автомобиля градом выбило заднее стекло.
Автомобилистов призывают временно воздержаться от поездок в этом направлении.
Напомним, что в Алтайском крае из-за непогоды передано штормовое предупреждение.
Не исключено, что буря вновь обрушится и на Барнаул, как это было вечером 20 июня.
Комментарии
деоевню Гадюкино смыло (с)
На Брайтон -Бич прекрасная погода. а в Барнауле опять идут дожди
К Авиатору приближается черная туча!
Все улетайте!
авиатору уже фиолетово, все позавчера уже побило