Масштабный агропромышленный форум "День сибирского поля" стартовал в среду, 21 июня, в Алтайском крае недалеко от Павловска. В этом году свои экспозиции представили более 240 компаний из 20 регионов страны. Посетители могли познакомиться с новейшей техникой, а также продукцией алтайских аграриев. Мы собрали лучшие посты в социальных сетях с "Дня поля". Больше всего в этом году гостей форума интересовала не техника, а животные, некоторых из них назвали "милашками-коровяшками".
Уже традицией стало работать на Дне Поля. Спасибо моей Репкиной, что зовёт всегда меня. Ух... впереди четыре дня супер-насыщенные для меня!!! "Бёрн" мне в помощь!!! (Без телефона вообще пипец. Я как бомж, прошу сфоткать и отправить мне 😩😩😩). А в общем, все супер!!! 📎21.06.17. #деньполя#деньполя2017
A post shared by Анна Казанцева (@kazantseva_mua) on
#деньсибирскогополя2017 #деньполя #деньполя2017 #деньсибирскогополя @infinity_dance_school жгут на заднем фоне, а парень засмотрелся;))) #владимирдементьев #веселимсяотдуши #ведущийнасвадьбу #ведущийвбарнауле #ведущиймероприятий #ведущий #барнаул
A post shared by Владимир Дементьев (@vovadementev) on
#Деньполя#жара#хорошиелюди# отличноенастроение#ия#))))
A post shared by Надюшка (@nadyshka583) on
🤠 Я на месте, @a.velikiy_ . . . #деньполя #деньполя2017
A post shared by NICKI RODEO (@nickirodeo) on
Чайка #oldcar #деньполя #деньсибирскогополя #алтайкантри
A post shared by Ilya Utkaev (@utkaev) on
A post shared by Svetlana Nigorodova (@svetylia1996) on
В полях! #coversong #coverband #aminaband #summer #skryabin #fender #basf #корпоратив #деньполя #guitarsolo #сено #всене
A post shared by Александр Венгерович (@alexandr_vengerovich) on
Ну и конечно же #безкоровушекникуда и без лошадок с овечками тоже) особых условий удостоились дойные коровушки у них были установлены вентиляторы) температура на поле была +34 и это ад. Самый ужас можете посмотреть в посте у @metallurg123 Одна организация нацепила на промоутеров (а ими были девочки лет 12) абсолютно жуткие Костюмы! Не представляю как они тепловой удар не заработали🤷🏻♀️ #деньполя #алтайскийкрай #пекло
A post shared by Мельникова Екатерина (@ktmelnikova) on
Вот нравится мне это ежегодное мероприятие и ничего с этим поделать не могу! 😅 радует, что сельхоз направление в нашем регионе развивается! Увидела маленьких соболят...такие хорошенькие...мучают теперь сомнения, хочу ли я еще соболиную шубу или уже нет😂 #деньполя2017 #деньполя #работа #алтай #барнаул #барнаул22 #соболь #диалогиоживотных
A post shared by Алёна 😘 (@alenushka570) on
A post shared by Мария Пипченко (@maschulina) on
Милашки-коровяшки 💕#Барнаул #деньполя
A post shared by Дарья (@emiru95) on
День сибирского поля. Этот конь просто красавчик! #деньполя #деньсибирскогополя2017 #altay #altay_region #altay_russia #siberia #bearsiberian #яалтай #деньсибирскогополя #nature #instagood #cool_altay #greatsiberia #instagramrussia #vsco_russia #canon #природароссии #russia #instanature #naturelovers #instaaltay #russia_fotolovers #naturelovers #rus_places #barnaul #instabarnaul #barnaulonline #go_barnaul #folkgreen
A post shared by Елена Сова (@elena__owl) on
#2017 #алтай #алтайскийкрай #барнаул #весна #фотография #фотограф #деньполя #деньполя2027 #межрегиональныйагрофорум #деньсибирскогополя #концерт #город #люди #работакаконаесть #барнаул22 #выставка #сельскоехозяйство #техника
A post shared by Полубедов Михаил (@polubedovmikhail) on
#2017 #алтай #алтайскийкрай #барнаул #весна #фотография #фотограф #деньполя #деньполя2027 #межрегиональныйагрофорум #деньсибирскогополя #концерт #город #люди #работакаконаесть #барнаул22 #выставка #сельскоехозяйство #техника
A post shared by Полубедов Михаил (@polubedovmikhail) on
День поля! Самоварчик дымится!#экоярмаркавднх #деньполя #рынокновогоформата
A post shared by Эко-ярмарка ВДНХ Барнаул (@vdnh22) on
День поля 2017🌾🌾🌾 #когдадрузьяклиентыфермеры😁 #деньполя
A post shared by Irina Pirozhenko (@irina_pirozhenko) on
Дресс-код сегодняшнего мероприятия таков — главное не промокнуть до трусов 🌦 #деньполя #ивановскаягуберния
A post shared by Юля,Гена,Масяня,Степа,Жужа🐾🐾🐾 (@20vinogradinka02) on
День сибирского поля в разгаре, вместе с @ya_yanushka и @vovadementev #деньполя #азияавто #лада #автоваз
A post shared by Никита Хаустов (@nikita.khaustov) on
A post shared by Ирина Новикова (@iri23na07) on
#катунь24 #деньполя #алтай #павловск гречка с тушенкой в этом ежегодном дежавю особо хороши
A post shared by Ksu shu (@ksushilda) on
#деньполя Зверь609 л.с#challenger
A post shared by Александр Никитин (@sanek__91) on
Лето 2017😁👌🏼🔥🔥🔥#поле#деньполя#сельскохозяйственнаявыставка#кабаре#стрипкабаре#кабаречеширскийкот#промо# покажи пригласительный и заходи бесплатно 😉
A post shared by Viktoria_Nizhelskaya (@vikuchi11) on
Підготовка до Дня Поля. 21-23 червня, чекаємо всіх бажаючих)) #ННДЦ#ДеньПоля#InternationalFieldDays2017
A post shared by Vova Shahaydenko (@shahaydenko_94) on
Комментарии
Кто все эти люди?!
Фото 19 и 23 не наше "поле".
амик, день поля проводится не только на Алтае. и по хэштегу #деньполя вы насобирали иваново, саратов и какую-то помойку под киевом .... хоть бы смотрели что публикуете
Амик, можно и свой репортаж сделать.