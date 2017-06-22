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Власти Барнаула окажут помощь жильцам дома на улице Колядо, где накануне вечером произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадала 90-летняя пенсионерка.
Как сообщал портал Amic.ru, взрывом в доме повредило внешние и внутренние стены, возник пожар. При ЧП серьезно пострадала пенсионерка — женщина 1929 года рождения, которую доставили в Алтайский краевой центр термических поражений.
В доме проживали три семьи — восемь человек, включая троих детей.
В пресс-центре городской администрации указывают, что сейчас дом полностью отключен от коммуникаций, а жильцы разместились у родственников.
"Комитет по образованию города готов предоставить семилетнему ребенку путевку в детский оздоровительный лагерь. По поручению главы администрации города Сергея Дугина оказана помощь в транспортировке крупногабаритных вещей. Прорабатывается вопрос о предоставлении помощи в виде предметов первой необходимости пострадавшим", — добавляют в мэрии.
Также районные власти вместе с региональным минсоцзащиты работают над решением вопроса по предоставлению пострадавшим гражданам разовых выплат.
Комментарии
Разовая выплата 5000руб и всё? Это не помощь, а подачка.