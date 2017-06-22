Фото: vk.com/barneos22
Мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2107 устроил аварию на железной дороге с участием двух поездов на границе Алтайского края и Кемеровской области. Об этом сообщают "Вести".
Уточняется, что инцидент произошел вечером в среду, 21 июня, на 193-м километре железной дороги от станции Алтайская до станции Артышта-2. Автомобилист не справился с управлением и выехал на пути наперерез движущемуся составу. От удара машину откинуло на соседнюю электричку № 385 Новокузнецк—Бишкек.
В результате ДТП никто из пассажиров поезда не пострадал. Легковушка почти лишилась передней части кузова и серьезно повредила заднюю, при этом находившийся за рулем мужчина выжил. По словам очевидцев, он был пьян и скрылся с места аварии.
В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги уточнили, что движение на перегоне удалось восстановить лишь спустя 40 минут.
Комментарии
Электричка Новокузнецк-Бишкек?
Говорят, что семёрка одна из самых небезопасных машин. А тут водила не только живой остался после столкновения с двумя поездами, но ещё и сбежал.