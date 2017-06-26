Новый высотный жилой дом с, пожалуй, самым высоким в городе шпилем позиционируется застройщиком ООО "СЕЛФ" как жилье повышенной комфортности.
Жилой комплекс представляет собой единый ансамбль, пространственно разделенный на два блока. Первый блок комплекса представляет собой 17-23-этажный жилой многоквартирный дом со встроенными объектами общественного назначения на первых двух этажах и состоит из трех секций (1, 2, 3). Центральная секция, имеющая высоту 23 этажа, должна стать высотной доминантой и обеспечить визуальное замыкание как в створе проспекта Строителей, так и дополнить ансамбль зданий площади Октября.
Второй блок комплекса представляет собой 13-этажный девятисекционный (с 4-12) жилой дом. На территории двора размещены все необходимые площадки: для подвижных игр детей, отдыха взрослых.
Проект этого дома позиционируется как жилье повышенной комфортности. Здесь удобная дорожная развязка и трехуровневая подземная парковка на 486 машино-мест.
Высотку возводят рядом с проспектом Строителей. В доме будут не только 1,2,3,4-комнатные квартиры, но и несколько пятикомнатных квартир.
Сейчас в продаже имеются все варианты квартир – от однокомнатной до пятикомнатной, свободной планировки и с застекленными лоджиями, в девяти блок-секциях (12 этаж) с потолками 4,9 м и витражным остеклением. Стены оштукатуриваются цементно-песчаным раствором. На полу выполняется стяжка с разводкой отопления. Каждый этаж имеет свободную планировку, приточно-вытяжную систему вентиляции и кондиционирование по новым технологиям.
На цокольном, первом и втором этажах здания будут располагаться торгово-офисные помещения, которые прекрасно подойдут для ведения собственного или арендного бизнеса, надежных инвестиций. Отдельный вход отлично подойдет для размещения любого вида бизнеса. Жилой комплекс находится по адресу: улица 1905 года, 25. Сдача всего комплекса запланирована на первый квартал 2020 года.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: http://selfstroi.ru/docs
Подробную информацию Вы можете получить по тел. 8(3852) 55-65-65 или на сайте: selfstroi.ru
Комментарии
нада брать!
А ул. Советская и Профинтерна потянут этот курятник?
26.06.2017 09:36
Пионер
а когда эти вопросы застройщиков интересовали?
понастроили и все
С бесплатными уличными парковками будет напряженка. В том числе у жителей ближайших старых пятиэтажек.
Прекрасный комплекс станет не только украшением, но и символом процветающего, возрожденного Алтайского края. Молодец Шония, что оставил достойный след в истории Барнаула в назидание потомкам!
Прекрасный комплекс станет не только украшением, но и символом процветающего, возрожденного Алтайского края. Молодец Шония, что оставил достойный след в истории Барнаула в назидание потомкам!
Прекрасный комплекс станет не только украшением, но и символом процветающего, возрожденного Алтайского края. Молодец Шония, что оставил достойный след в истории Барнаула в назидание потомкам!
За Дугина тоже ты пишешь?
там же стройка встала вроде как , денег нет
..."Улица 1905 года № 25"... Один дом по такой улице. Один! Всего один! Архитектура, Вы где? Неужели, было трудно этот дом переименовать на любую рядом улицу ? Лодыри!
26.06.2017 10:25
Кот.Без сапог.
Я, все, я. Идите на сапоги сначала заработайте.
Молодец Шония, что оставил достойный след в истории Барнаула в назидание потомкам!
А разве у сеятеля не лицо Шонии?
Во всем мире высотное жилье - социальное жилье, потому что выше 5 этажа жить очень вредно для здоровья. И только у нас это элитное жильё, забавно не правда ли?
а где это по Советской, 9 ГБ №11 ?
Землицы мало у нас для низкого жилья, надо искусственные острова насыпать
Во всем мире высотное жилье - социальное жилье, потому что выше 5 этажа жить очень вредно для здоровья.
теперь стало ясно почему пентхаусы в небоскребах Нью-Йорка стоят бешеные деньги и раскуплены миллионерами. они, болваны, и не ценят свое здоровье.
26.06.2017 10:52
- гость -
глупость не морозь, пентхаусы Ньёрка это не дом, это гостиница.
26.06.2017 10:52
- гость -
квартирку прикупил в ипотеку на 9 этаже?
Я, все, я. Идите на сапоги сначала заработайте.
Их тоже лизать будешь?
26.06.2017 09:52
- гость -
Не тошнит от сладости? В всех новостях такая блевотина
Все красиво. Все прекрасно. Но достраивать денег нет. Банки денег не дают больше. Вся надежда на вас, родные дольщики. Давайте все дружно вложимся, без вас никак
Такие дома только урoдуют облик города. Очень уж он паршиво смотрится рядом с 5-и этажными домами.