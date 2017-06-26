Новый высотный жилой дом с, пожалуй, самым высоким в городе шпилем позиционируется застройщиком ООО "СЕЛФ" как жилье повышенной комфортности.
Жилой комплекс представляет собой единый ансамбль, пространственно разделенный на два блока. Первый блок комплекса представляет собой 17-23-этажный жилой многоквартирный дом со встроенными объектами общественного назначения на первых двух этажах и состоит из трех секций (1, 2, 3). Центральная секция, имеющая высоту 23 этажа, должна стать высотной доминантой и обеспечить визуальное замыкание как в створе проспекта Строителей, так и дополнить ансамбль зданий площади Октября.
Второй блок комплекса представляет собой 13-этажный девятисекционный (с 4-12) жилой дом. На территории двора размещены все необходимые площадки: для подвижных игр детей, отдыха взрослых.
Проект этого дома позиционируется как жилье повышенной комфортности. Здесь удобная дорожная развязка и трехуровневая подземная парковка на 486 машино-мест.
Высотку возводят рядом с проспектом Строителей. В доме будут не только 1,2,3,4-комнатные квартиры, но и несколько пятикомнатных квартир.
Сейчас в продаже имеются все варианты квартир – от однокомнатной до пятикомнатной, свободной планировки и с застекленными лоджиями, в девяти блок-секциях (12 этаж) с потолками 4,9 м и витражным остеклением. Стены оштукатуриваются цементно-песчаным раствором. На полу выполняется стяжка с разводкой отопления. Каждый этаж имеет свободную планировку, приточно-вытяжную систему вентиляции и кондиционирование по новым технологиям.
На цокольном, первом и втором этажах здания будут располагаться торгово-офисные помещения, которые прекрасно подойдут для ведения собственного или арендного бизнеса, надежных инвестиций. Отдельный вход отлично подойдет для размещения любого вида бизнеса. Жилой комплекс находится по адресу: улица 1905 года, 25. Сдача всего комплекса запланирована на первый квартал 2020 года.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: http://selfstroi.ru/docs
Подробную информацию Вы можете получить по тел. 8(3852) 55-65-65 или на сайте: selfstroi.ru
Комментарии
нада брать!
А ул. Советская и Профинтерна потянут этот курятник?
26.06.2017 09:36
Пионер
а когда эти вопросы застройщиков интересовали?
понастроили и все
С бесплатными уличными парковками будет напряженка. В том числе у жителей ближайших старых пятиэтажек.
Прекрасный комплекс станет не только украшением, но и символом процветающего, возрожденного Алтайского края. Молодец Шония, что оставил достойный след в истории Барнаула в назидание потомкам!
Прекрасный комплекс станет не только украшением, но и символом процветающего, возрожденного Алтайского края. Молодец Шония, что оставил достойный след в истории Барнаула в назидание потомкам!
Прекрасный комплекс станет не только украшением, но и символом процветающего, возрожденного Алтайского края. Молодец Шония, что оставил достойный след в истории Барнаула в назидание потомкам!
За Дугина тоже ты пишешь?
там же стройка встала вроде как , денег нет
..."Улица 1905 года № 25"... Один дом по такой улице. Один! Всего один! Архитектура, Вы где? Неужели, было трудно этот дом переименовать на любую рядом улицу ? Лодыри!
26.06.2017 10:25
Кот.Без сапог.
Я, все, я. Идите на сапоги сначала заработайте.
Молодец Шония, что оставил достойный след в истории Барнаула в назидание потомкам!
А разве у сеятеля не лицо Шонии?