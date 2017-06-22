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Барнаульский водоканал назвал причину, по которой проспект Социалистический затопило днем в четверг, 22 июня, грязной водой.
"Произошел порыв водопровода, в настоящий момент выход воды на поверхность прекращен. Водоснабжение временно ограничено в здании "Книжного мира" и трех многоэтажных жилых домах", — рассказала официальный представитель Барнаульского водоканала Наталья Эргардт.
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По ее словам, за подвозом воды можно обратиться по телефону (3852) 28-22-00.
В настоящее время специалисты приступают к проведению ремонтно-восстановительных работ.
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