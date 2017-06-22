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Алтайские полицейские разыскивают мошенников, похитивших свыше 60 тысяч рублей у 36-летней жительницы Михайловского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Уточняется, что ранее жительница села Бастан разместила в интернете объявление о продаже козлят. Вскоре ей позвонил "покупатель", якобы решивший купить животных. Злоумышленник даже предложил перевести предоплату, попросив женщину продиктовать данные своей банковской карты. Отмечается, что в течение короткого промежутка времени ей поступила сумма, превышающая 60 тысяч рублей. Тогда неизвестные позвонили женщине и сказали, что ошиблись, попросив перевести эту сумму на два указанных мобильных номера.
Ничего не подозревающая женщина выполнила просьбу, а затем поняла, что она перевела не чужие деньги, а свои. Затем она обратилась в полицию.
По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело. Злоумышленникам теперь грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские уже установили, что абонентские номера мошенников зарегистрированы на жителей Самарской области и республики Башкортостан.
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