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Сторона гособвинения просит суд назначить наказание бывшему заместителю губернатора Алтайского края Юрию Денисову в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Как сообщает "Банкфакс", такую позицию представитель прокуратуры Евгения Титаренко заявила на судебном заседании в четверг, 22 июня. Для супруги экс-замглавы региона Татьяны Денисовой, которая вместе с мужем проходит обвиняемой по громкому коррупционному делу, государственное обвинение просит 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, что в данный момент судебный процесс над Денисовыми вступил в стадию прения сторон.
Бывший заместитель губернатора Алтайского края, курировавший образование в регионе, обвиняется в особо крупном взяточничестве, а его супруга — в посредничестве при получении преступных денег.
Среди тех, от кого Юрий Денисов получал нелегальные средства, в суде фигурировали имена проректора АКИПКРО Натальи Калашниковой, руководителя краевого педагогического лицея Владимира Былкова. Также заявлялось, что глава Алтайского колледжа промышленных технологий и бизнеса Сергей Карабиц, якобы за то, чтобы остаться на посту, неоднократно "угощал" Денисовых продуктами.
Общая сумма взяток, согласно версии следствия, составляет около 2,5 миллионов рублей.
Отметим, что Юрий Денисов более года провел за решеткой. Под стражу его заключили в марте 2016 года — практически сразу после возбуждения уголовного дела. Расследование уголовного дела региональным управлением СКР было завершено в декабре прошлого года.
Комментарии
Ну пожалели бы деда. Он же там не выдержит
15:09, когда он коррупцией и взятками занимался не боялся, что посадят. Нет бы жил спокойно на не маленькую пенсию и хорошую зарплату.
конечно деда надо пожалеть! ему же взятки насильно пихали. А дед-лицемер потом нищих педагогов поучал
еще раз подтверждается теория: чем больше взял, тем меньше получил.
Миллиарды - на свободе (Васильева)
Десятки миллионов - условно (Савинцев)
Миллион - 10 лет строгача
Тышшу - пожизненный срок
Когда женщинам "строгий" режим давать стали????
Евгения Васильева, наверное, пожалуй только бы рассмеялась над дедом неудачником....
Терпила однако.
Ну зачем сравнивать! Где любовница министра обороны и где - провинциальный чиновник (пусть даже и в ранге вице-губернатора), к тому же глубоко дотационного нищего региона! Да эти госпрограммы, которые, кстати, пришли в край стараниями прежнего руководства АКИПКРО, сумевшего выиграть сложнейшие конкурсы, были для него просто подарком судьбы - грех было не воспользоваться! А так его уровень - мелочевка вроде взноса в гаражный кооператив да продуктовых наборов.
С кем то чем то не поделился ))) Иль дорогу перешел. Да ладно вам глумится, человек уже получил свое))
22.06.2017 16:09
- гость -
А когда наши учреждения образования наконец получат свое финансирование?