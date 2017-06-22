Фото: vse42.ru
Семилетняя девочка сломала позвоночник в результате падения из окна второго этажа в детском лагере под городом Новосибирском. По данному факту проводится проверка, пишет в четверг, 22 июня, пресс-служба СУ СКР по региону.
Сейчас ребенок находится в больнице, ему оказывают необходимую медпомощь. Жизни девочки ничего не угрожает, подчеркнули в ведомстве.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента.
Согласно информации следствия, ЧП произошло около 17:00 в среду, 21 июня, в одном из жилых корпусов летнего лагеря в Бердске. В ходе игры в прятки девочка залезла на подоконник, находясь на втором этаже, при этом оконная рама была открыта. Ребенок облокотился на необорудованную надежными креплениями москитную сетку и выпал на улицу. В результате девочка получила перелом позвоночника.
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