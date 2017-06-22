Тематическая экскурсия прошла в Барнауле накануне Дня начала ВОВ

Тематическая экскурсия накануне Дня начала Великой Отечественной войны прошла вечером в среду, 21 июня, в военно-историческом отделе краеведческого музея. Инициатором выступил депутат Барнаульской гордумы, председатель правления алтайской организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Сергей Завалихин.
"22 июня вся страна отмечает День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. Этот день — священная память о наших дедах и прадедах, мальчишках и девчонках, женах и матерях, принявших бой в тылу и на фронте. Мы не имеем права забывать об их подвиге. Поэтому в преддверии Дня памяти мы с боевыми товарищами из Союза ветеранов Афганистана организовали для барнаульцев экскурсию в военно-исторический отдел краеведческого музея", — сказал Сергей Завалихин.
Барнаульцы пришли в музей целыми семьями. Всего в акции приняли участие более 100 человек, в их числе участники предварительного голосования "Единой России", молодежь, общественники.
Сергей Завалихин напомнил, что в этот день по всей стране проходит традиционная международная мемориальная акция "Свеча памяти", которую, начиная с 2009 года, инициирует партия "Единая Россия".
Прошла такая акция и в Барнауле на площади Победы. К ней присоединились и участники экскурсии. Они выложили слово "помним" из зажженных свечей у скульптуры "Прощание" и почтили память павших минутой молчания.
По словам Завалихина, подобные акции также прошли в Алейске и Красногорском районе.
После акции ее участники прошли к кольцу разорванного редута с именами погибших воинов Алтайского края и Героев Советского Союза и возложили цветы к фамилиям своих предков, высеченным на его стенах. Среди них была и депутат БГД, сопредседатель Алтайского отделения ОНФ Марина Ермоленко.
"В день начала войны каждый россиянин чтит память предков, отдавших свои жизни во имя победы над фашизмом. В каждой семье есть свой герой. Есть он и у меня. Это мой дед, танкист Иван Аникеевич Ермоленко закончил войну капитаном, сражался под Прохоровкой", — рассказала она.
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