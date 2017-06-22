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Уникальные документы из рассекреченных фондов Центрального архива российского военного ведомства о событиях в первые дни Великой Отечественной войны опубликовали на сайте оборонного ведомства. Об этом в четверг, 22 июня, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.
В ведомстве отметили, что эти данные еще ни разу не публиковались. Цикл включает в себя свыше 100 страниц рассекреченных воспоминаний военачальников, в том числе маршала Советского Союза Ивана Баграмяна.
В Минобороны назвали уникальной чертой документов то, что в них содержатся строгие и по-военному четкие формулировки полководцев СССР при оценке состояния вверенных им войск накануне войны.
В документах говорится о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по "Плану обороны государственной границы 1941 года". Кроме этого, обнародованы сведения о степени готовности к началу войны оборонительного рубежа по линии госграницы. Многие полководцы поделились уникальными воспоминаниями об обстановке, в которой части и соединения вступили в первый бой с фашистами.
В министерстве подчеркнули, что особый интерес вызывают воспоминания замначальника разведывательного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа Кузьмы Деревянко, в которых он дал всестороннюю оценку качества обеспечения разведданными командования округа и фронта накануне войны.
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