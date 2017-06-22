День памяти и скорби
76 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Сегодня во многих странах приспущены флаги. В России это День памяти и скорби. По всей стране люди возлагают цветы, зажигают свечи памяти.
Ранним утром в 4 утра мы колонной выехали в Парк Победы, чтобы зажечь свечи и почтить память павших в Великой Отечественной войне, которая унесла миллионы жизней и разрушила миллионы судеб. Светало. Городскую тишину прерывал лишь звук мотоциклетных моторов. Страшно представить, что 76 лет назад в этот день жители Советского Союза проснулись от звуков разрыва снарядов... А на следущий день на фронт с оружием в руках уходили мужчины, женщины, молодёжь, дети... Нам никогда не забыть подвига советского народа. Спасибо за мирное небо! Мы помним! #деньскорби #22июня #мыпомним #22июня1941 #победабудетзанами
22 июня — один из самых трагических дней в истории страны. 76 лет назад в 4 часа утра началась Великая Отечественная война. Сегодня на Мемориале Победы прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. Погибших почтили минутой молчания.#хунзах #хунзахскиедоу #хунзахскийрайон #хунзах1 #малыш #деньскорби#прошло76лет
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Россия — Португалия
Российские футболисты проиграли второй матч на Кубке конфедераций со счетом 0:1 команде из Португалии. После этого поражения российская команда уступила первое место в своей группе.
Как болели россияне и португальцы за свои команды? Смотрим самые яркие "болельщицкие" фото с этой игры.
Прелесть просмотра футбольного матча на стадионе — в этих эмоциях 😃⚽️🇷🇺🇵🇹 #футбол #россияпортугалия #кубокконфедераций #кубокконфедераций2017 #стадионспартак #стадионоткрытиеарена #стадион #матч #россиявперед #футбольныйматч #спорт #селфи #болельщики #болельщица #девушка #улыбка #soccer #russiaportugal #stadiumspartak #football #fan #fans #soccerfans #moscow #confederationscup #girl #smile #selfy #selfie #fairplay
Сегодня матч Кубка Конфедераций Россия 🇷🇺- Португалия 🇵🇹. Посмотреть, ни в живую, ни по телевизору не получается, думаю записать. И тут вопрос: "А стоит ли?" Вы верите в нынешнюю сборную? Я, признаться честно, после Франции ещё не отошёл. #россияпортугалия #кубокконфедераций #чемпионатмира2018 #черчесовцысобрались
Я не пропала, я просто кручусь как белка в колесе 🙈 Вчера вот были на матче кубка конференции,но даже сил выложить фото не было! Кстати, это не единственный матч на который у нас билеты. Но в плане поддержки и криков со всех сторон "Россия!" ,наверное, самый громкий)) Но Португалия видно, что сильнее и не особо мучала себя. Игра по счету. Итог 1:0 . Абсолютно оправдано и честно (хотя в самом судействе были спорные моменты). И да, организация была хороша, только бутылки воды, с которых при покупке снимают крышки — не очень. #матч #стадион #россияпортугалия #кк2017 #стадионспартак #билеты #футбол #фанаты #игра #fanid #cc2017 #football #confederationcup #russia #portugal #moscow #tickets #game #stadium #confederationcup2017 #picoftheday #potd #instamood #footballgame #instafootball
Ревнивая кошка
Пользователей соцсетей впечатлил ревнивый кот, который не дал своей хозяйке сфотографировать другого кота. Американская студентка Мэдисон Эллис (Madison Ellis) в своем Twitter опубликовала неудачный снимок своей кошки Золушки. Фото испортил другой кот Мэдисон, который влез в кадр. Люди отметили, что у кота, влезшего в фото, смешной и одновременно грозный взгляд.
I was trying to take pictures of my new kitten eating and....my other cat wasn't having it pic.twitter.com/SBttOBn8KA— Madilee (@thatdamnvegann) June 16, 2017
Обсуждая фотографию, многие стали делиться снимками домашних питомцев, которые с недовольством смотрели на новых животных в доме.
That reminded me of this pic.twitter.com/AKnHwT2smx— typing Liz (@LizKing494) June 18, 2017
Гифка с "господином Козловым"
Андрей Козлов, магистр программы "Что? Где? Когда?", стал популярен среди пользователей соцсетей и на одном из крупных сайтов мира Reddit.
Людей привлекла эмоциональность, с которой Козлов отреагировал на то, что данный знатоками ответ оказался верным.
Люди тут же начали придумывать подписи к фото: "Моя реакция, когда подруга сказала мне, что задержка оказалась ложной", а американские пользователи заинтересовались игрой, начали спрашивать о том, какие вопросы им (знатокам) задают, и попытались ответить на вопросы игры.
Град на Алтае
Погода не перестает преподносить "сюрпризы" жителям Алтайского края. 22 июня в Косихинском районе и на трассе Бийск – Барнаул прошел град, который разбивал стекла машин, домов, уничтожил урожай и припорошил землю так, будто началась зима.
"Что творится с погодой?", "Это конец светааааааааа!!!!!", "Ладно авто, лишь бы не в голову такой градиной", "Нам такого точно не надо, машину не куда прятать", "Голодный год походу будет..." — ужасаются барнаульцы происходящему и сочувствуют тем, кого настигла буря.
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