Фото: Amic.ru
Восстановительные работы начались у магазина "Книжный мир" в центре Барнаула, где 22 июня произошел порыв водопровода.
В настоящее время сюда стянута тяжелая техника, специалисты приступили к земляным работам.
Напомним, в результате порыва вода вышла на поверхность, затопила подходы к магазину, а также пошла вниз по проспекту Социалистическому. В результате аварии случился провал тротуарной плитки у входа в торговый центр.
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В связи с проведением аварийно-восстановительных работ ограничена подача воды в самом "Книжном мире" и нескольких многоэтажных домах.
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