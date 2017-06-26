Авиакомпания "Уральские авиалинии" радует приятными скидками и предлагает провести лето 2017 года с размахом на самых горячих фестивалях Москвы.
Вас ждут:
- "Ahmad Tea Fest" в "Музеоне"
- "Усадьба Jazz"
- "Park Live" и звезды мировой величины с живой музыкой и новинками рока.
Фанатам битв и настоящим героям понравится на фестивале "Битва тысячи мечей. Рагнарёк 2017", который состоится 15 июля. Это уникальное мероприятие переносит в эпоху Средневековой Руси, где туристы примут участие в военных сражениях, а после смогут отдохнуть в аутентичных ресторанчиках.
Спланировать поездку жители Барнаула могут уже сейчас по выгодной цене от 8050 руб. в одну сторону и с персональной скидкой. Чтобы получить ее, достаточно зарегистрироваться в программе "Крылья" и получить 500 приветственных бонусов на свой счет.
8-800-7700-262
www.uralairlines.com
Авиакомпания "Уральские авиалинии" входит в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-май 2017 г. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 42 авиалайнера (23 А320, 12 А321 и 7 А319).
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