Фото: zn38.ru
Две трети граждан РФ (63%) полагают, что СССР смог бы победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников. Противоположное мнение у менее трети опрошенных (28%), пишет "Интерфакс" со ссылкой на "Левада-Центр".
Затруднился дать ответ на данный вопрос каждый десятый респондент (9%).
Отмечается, что, по мнению большинства россиян (36%), СССР понес многомиллионные потери в войне в связи с тем, что нападение Германии произошло неожиданно, еще четверть (24%) связывают это с военным и техническим превосходством немцев.
Каждый седьмой россиянин (12%) считает, что потери связаны с действиями руководства Советского Союза, "не считавшегося с жертвами", а каждый десятый (10%) — со слабостью и неумелостью советского командования. Еще столько же (10%) винят в потерях жестокость фашистов, 8% респондентов затруднились дать ответ.
Уточняется, что опрос проводился с 19 по 22 мая. В нем участвовали 1600 человек из 137 населенных пунктов 48 российских регионов.
Комментарии
Побелил бы, но ценой скольких еще жизней? И если бы США не стали воевать с Японией, тем самым сняв угрозу войны СССР на 2 фронта, то еще не известно как карта былегла, и за это союзникам нужно сказать спасибо. Нужно не забывать плохое, но за хорошее уметь благодарить. ИМХО.
мракобесы эти 2/3
Великая Отечественная Война и союзники? может быть вы говорите о другой войне, которую знает весь мир? и начавшуюся несколько лет ранее??????????
22.06.2017 16:18
- гость -
Это Япония напала на США, а не наоборот. Просто напали на более слабого, понимая после Халхин-Гола, что СССР их молниеносно разгромит.
ну да... эти граждане войны не видели. а тех, кто видел уже почти не осталось.
а задним числом, да руками погибших дедов, ух "мы" бы как бы дали бы немцам просраться, да без какой-либо помощи
ага, сталин планировал внезапно напасть на друга гитлера 20 июля, которого снабжал нефтью и хлебом для битвы за Британию, но гитлер его перехитрил...если бы не эти два петуха, мы бы жили в 31 веке без смерти и болезней и с телепортацией...
22.06.2017 16:27
- гость -
Это Япония напала на США, а не наоборот.
---
Знаток истории, сразу видно. Рузвельт просто подталкивал япошек к нападению, одно нефтяное эмбарго чего стоило.
Просто напали на более слабого, понимая после Халхин-Гола, что СССР их молниеносно разгромит.
---
Сегодня на АМИКе вечер юмористов?
Победило бы конечно, вне всякого сомнения. Но союзники Германии бились против СССР за свои земли: финские, румынские, литовские, латышские, эстонские, польские... Да и британцы стоявшие против фашистов в одиночку целый год, знают цену свободе. Поэтому и пришли на помощь СССР с первых дней агрессии Германии против СССР.
"но гитлер его перехитрил" - ага. хорошо перехитрил - с пулей в башке оказался и страна в руинах. а СССР после войны на невиданной для России высоте за всю её историю. "Планировал" - "хотел" и прочее - не в счет. Имеет значение то, что ПРОИЗОШЛО - нападение Германии на СССР.
ехСССР -Россия до сих пор ничего хорошего на свет произвести не может! ни авто ни компа ни телефона ни софта ни робота ни дрона - ничего! даже ракеты и автоматы и те хреновые! чем(мясом завалим как всегда?) и с кем воевать собрались?
"ехСССР -Россия до сих пор ничего хорошего на свет произвести не может! ни авто ни компа ни телефона ни софта ни робота ни дрона - ничего! даже ракеты и автоматы и те хреновые! чем(мясом завалим как всегда?) и с кем воевать собрались?"
==
а как РФ на втором месте по экспорту вооружения оказалась? ))))
22.06.2017 16:52 Элвис ============ мультитаскинг-зло! гитлер этого не знал и воевал на два фронта и потому с пулей в башке оказался . а СССР после войны до сих пор страна в руинах....
22.06.2017 16:51
- гость -
Победило бы конечно, вне всякого сомнения.
---
Тут вот как раз сомнения могут быть. "Без союзников" - это означает совсем один, то есть вариант, когда Британия и США в войне против Оси участия не принимают. Но вообще, слава Богу, что история не знает сослагательного наклонения, и такой вариант не состоялся.
22.06.2017 16:55 а как РФ на втором месте по экспорту вооружения оказалась? либо даем в безвозвратный кредит как венесуэле , или чебурекам которым никто не продаёт типа асада , или демпингуем себе в убыток.
22.06.2017 16:51
- гость
...Поэтому и пришли на помощь СССР с первых дней агрессии Германии против СССР.
в 1944 году...
22.06.2017 16:55
Элвис
а как РФ на втором месте по экспорту вооружения оказалась? ))))
---
Географию и структуру экспорта изучи - и вопросы отпадут. И структуру оплат этого экспорта заодно.
"гитлер этого не знал и воевал на два фронта и потому с пулей в башке оказался ."
==
Так а в чем хитрость-то?
СССР после войны опередил США (и остальной мир) в научно-технической сфере...
22.06.2017 17:00
- гость -
в 1944 году...
---
А до этого Британия 5 лет с кем воевала?
22.06.2017 17:01
Элвис
СССР после войны опередил США (и остальной мир) в научно-технической сфере...
---
Это кто вам такую глупость сказал? Даже в СССР такого не писали, я помню.
Победили бы. Еще несколько миллионов погибших и несколько лет войны. У нынешнего поколения воли к жизни нет, но и немцев сейчас арабы осеменяют.
"Это кто вам такую глупость сказал? Даже в СССР такого не писали, я помню."
==
Запуск спутника и человека в космос- подтверждение.
22.06.2017 17:00
- гость -
По изучайте статистику поставок в СССР с 1941 года так ненавистных нам бритов и мерзких пиндосов . И до этого СССР в Германию (года с 1933 до 1941) - будите удивлены . Пропаганда слетит с глаз сразу.
22.06.2017 17:07
Элвис
Запуск спутника и человека в космос- подтверждение.
---
Так и США запустили - и спутники, и человека. Космическая гонка - это лишь малая часть "соревнования". Экономика США превосходила экономику СССР примерно в два раза к концу 70-х.