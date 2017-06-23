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Новости

Что взять с собой на шашлыки? Инфографика

, ИА "Амител"
Собираемся на пикник вместе с "Барнаульским пищевиком"

Редко можно встретить человека, который не любит выбираться на природу. Отдых на свежем воздухе, активные игры, ароматный шашлык на шпажках — вот лишь малый список дел, которыми можно заняться на пикнике. Чтобы ничего не забыть, Amic.ru подготовил список вещей, которые пригодятся для выезда на природу.

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"Мясная Лавка" 
"Барнаульский Пищевик"
Адреса:
пр. Красноармейский, 64
Змеиногорский тракт, 104м/5
ул. Попова, 76ул. Пионеров, 10
ул. Молодежная, 56
ул. Панфиловцев, 22Б
ул. Трактовая, 88Б
Павловский тракт, 142Б
Юрина, 299а
Узнать об акциях и изучить ассортимент магазинов возможно на странице Вконтакте

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.06.2017 09:10
Ируся

А почему шашлыки в кавычки взяты?

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