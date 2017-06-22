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Около 1,6 миллиона жителей России лишены права выезда за границу из-за невыплаченных долгов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрия Аристова.
Он уточнил, что данная цифра была актуальна на 1 мая 2017 года.
По словам Аристова, поэтому ФССП приняла меры по упрощению процедуры снятия временного ограничения на выезд за рубеж. "Фонтанка" напоминает, что среди таковых мер числится, например, установка в российских аэропортах мобильных пунктов по оплате долгов.
Пока же для скорейшего снятия ограничения при условии выплаты долга ФССП каждый день обрабатывает и направляет реестры лиц, которым отменили временное ограничение на пересечение госграницы.
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