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Долги мешают отдохнуть за рубежом 1,6 миллиона россиян

, ИА "Амител"
ФССП приняла ряд мер по упрощению процедуры снятия временного ограничения на выезд за рубеж

Фото: flud.perm.ru

Около 1,6 миллиона жителей России лишены права выезда за границу из-за невыплаченных долгов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрия Аристова.

Он уточнил, что данная цифра была актуальна на 1 мая 2017 года.

По словам Аристова, поэтому ФССП приняла меры по упрощению процедуры снятия временного ограничения на выезд за рубеж. "Фонтанка" напоминает, что среди таковых мер числится, например, установка в российских аэропортах мобильных пунктов по оплате долгов.

Пока же для скорейшего снятия ограничения при условии выплаты долга ФССП каждый день обрабатывает и направляет реестры лиц, которым отменили временное ограничение на пересечение госграницы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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