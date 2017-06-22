Завтра в большинстве алтайских школ пройдут выпускные балы. Традиционно основные расходы на это праздничное мероприятие складываются из трех пунктов: наряд выпускника, торжественная часть и банкет. Портал Amic.ru подсчитал, во сколько обойдется прощание со "вторым домом" родителям учеников. Подробнее смотрите в нашей инфографике.
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Комментарии
Угу, без часов на бал никак, трусов тоже у дитятки нетути, вместо ремня обычно веревочкой подпоясывается...
мне кажется люди которые носят трусы за 1000, не носят часы за 10 000