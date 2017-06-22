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Минимальный порог для получения аттестата в 24 балла на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку не преодолели лишь 0,5% выпускников. Об этом в четверг, 22 июня, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
В ведомстве отметили, что в 2016 году число проваливших экзамен составляло 1%.
В текущем году ЕГЭ по русскому языку писали около 617 тысяч человек. Средний балл за экзамен в 2017 году сопоставим с прошлогодним результатом.
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов отметил, что в текущем году "сохраняется тенденция улучшения результатов по обязательным предметам". Он уточнил, что доля оставшихся без аттестатов выпускников сократилась почти в 1,5 раза. Причем данная цифра не учитывает грядущих пересдач.
В пресс-службе добавили, что минимальный порог в 36 баллов, ниже которого вузы не могут установить проходной балл ЕГЭ по русскому для поступающих, не преодолели 1,6% участников. В прошлом году данный порог не смогли преодолеть 2,5%.
Отмечается, что новая технология сканирования работ участников ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов помогла закончить проверку работ и обработку итогов раньше установленного срока на пять дней: результаты известны уже с четверга, 22 июня.
Агентство напоминает, что не набравшие минимальный балл по русскому языку, но получившие положительный результат на экзамене по математике ученики смогут пересдать русский 29 июня.
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