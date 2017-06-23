Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин, комментируя недавние результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах страны, раскритиковал представителей бизнес-сообщества за плохие оценки, которые дали для этого опроса, в четверг, 22 июня, на специальном заседании экспертного совета по улучшению инвестиционного климата края.

Александр Карлин напомнил, что Алтайский край поднялся в 2017 году в рейтинге сразу на 20 позиций, переместившись с 49-й на 29-ю строчку, и таким образом вошел в тридцатку лучших регионов страны по комфортности инвестиционной среды. В частности, в первом квартале текущего года инвестиции в основной капитал составили 114%. По словам главы региона, показанные оценки доказывают, что Алтайский край находится в формате общенационально тренда. Инвестиционный климат является одним из факторов, который формирует качество жизни населения региона.

Глава правительства края пояснил, что рейтинговые показатели складываются из 44 оценок, разбитых на 5 групп. Из них в Алтайском крае улучшение было отмечено по 14 направлениям, а по 10 показателям было замечено снижение. Губернатор заметил, что эти показатели были сформированы через опрос представителей бизнеса, которые иногда не видят реального состояния дел в крае.

"Когда самокритичны в оценках друг к другу — это нормально. Но мы должны отдавать себе отчет, что самокритичность должна иметь разумные рамки и не должна переходить в очернительный характер. И отдельные претензии к власти, полиции не должны заменять объективные оценки, которые характеризуют высокий уровень работы этих структур. Мы иногда за деревьями не видим леса, из-за отдельного кустарника теряем весь массив. Мы формируем мнение предпринимателей иногда с заведомо заниженной планкой", — возмутился Александр Карлин.

В числе таких показателей губернатор, в частности, назвал опросы по качеству дорожных сетей.

"Мы сколько об этом говорили? Я сколько раз уже просил: вы обращайтесь к мнению тех, кто сидит за рулем большегруза, автобуса междугороднего сообщения, автотуриста, проезжающего многие регионы, чтобы добраться до Алтайского края. Пусть они оценивают качество дорог. Есть объективные показатели, которые характеризуют протяженность должных сетей. Никто не собирается утверждать, что у нас дороги идеальные. Но смею на себя взять ответственность – они за последний год стали заметно лучше, а вот опросы наших предпринимателей говорят об обратном. Спрашивается, чем мы думаем и как мы оцениваем?" - посетовал губернатор.

Кроме того, Александр Карлин заявил, что бизнесу пора выходить из зоны трудового избытка. Так, из-за демографической ситуации, снижения уровня безработицы нужно готовиться к формату работы на фоне дефицита трудовых ресурсов. Более того, в краткосрочной перспективе за трудовые ресурсы придется бороться.

"29-я позиция — еще не позиция олимпийского чемпиона, которая остается пожизненной для всех, кто ее занял. Нам есть над чем работать", — резюмировал глава региона.