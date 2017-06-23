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Карлин призвал бизнесменов не очернять власть и видеть за деревьями лес

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Глава региона обрушился на бизнесменов за плохие оценки в рейтинге инвестиционного климата

Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин, комментируя недавние результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах страны, раскритиковал представителей бизнес-сообщества за плохие оценки, которые дали для этого опроса, в четверг, 22 июня, на специальном заседании экспертного совета по улучшению инвестиционного климата края. 

Александр Карлин напомнил, что Алтайский край поднялся в 2017 году в рейтинге сразу на 20 позиций, переместившись с 49-й на 29-ю строчку, и таким образом вошел в тридцатку лучших регионов страны по комфортности инвестиционной среды. В частности, в первом квартале текущего года инвестиции в основной капитал составили 114%. По словам главы региона, показанные оценки доказывают, что Алтайский край находится в формате общенационально тренда. Инвестиционный климат является одним из факторов, который формирует качество жизни населения региона.

Глава правительства края пояснил, что рейтинговые показатели складываются из 44 оценок, разбитых на 5 групп. Из них в Алтайском крае улучшение было отмечено по 14 направлениям, а по 10 показателям было замечено снижение. Губернатор заметил, что эти показатели были сформированы через опрос представителей бизнеса, которые иногда не видят реального состояния дел в крае.

"Когда самокритичны в оценках друг к другу — это нормально. Но мы должны отдавать себе отчет, что самокритичность должна иметь разумные рамки и не должна переходить в очернительный характер. И отдельные претензии к власти, полиции не должны заменять объективные оценки, которые характеризуют высокий уровень работы этих структур. Мы иногда за деревьями не видим леса, из-за отдельного кустарника теряем весь массив. Мы формируем мнение предпринимателей иногда с заведомо заниженной планкой", — возмутился Александр Карлин.

В числе таких показателей губернатор, в частности, назвал опросы по качеству дорожных сетей.

"Мы сколько об этом говорили? Я сколько раз уже просил: вы обращайтесь к мнению тех, кто сидит за рулем большегруза, автобуса междугороднего сообщения, автотуриста, проезжающего многие регионы, чтобы добраться до Алтайского края. Пусть они оценивают качество дорог. Есть объективные показатели, которые характеризуют протяженность должных сетей. Никто не собирается утверждать, что у нас дороги идеальные. Но смею на себя взять ответственность – они за последний год стали заметно лучше, а вот опросы наших предпринимателей говорят об обратном. Спрашивается, чем мы думаем и как мы оцениваем?" - посетовал губернатор.

Кроме того, Александр Карлин заявил, что бизнесу пора выходить из зоны трудового избытка. Так, из-за демографической ситуации, снижения уровня безработицы нужно готовиться к формату работы на фоне дефицита трудовых ресурсов. Более того, в краткосрочной перспективе за трудовые ресурсы придется бороться.

"29-я позиция — еще не позиция олимпийского чемпиона, которая остается пожизненной для всех, кто ее занял. Нам есть над чем работать", — резюмировал глава региона.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

23.06.2017 07:01
- гость -

"представителей бизнеса, которые иногда не видят реального состояния дел в крае." ----------- Вот зря он жителей края за дураков считает. Люди и тем более представители бизнеса отлично видят реальное состояние дел в нашем крае.

1  0
23.06.2017 07:05
- гость -

Не правильно предприниматели преподносят информацию. Надо преподносить так что губернатору нравилось, а правда его не интересует, возможно даже пугает.

1  0
23.06.2017 07:06
- гость -

видеть за деревьями лес

это он про вырезаемый ленточный бор?

0  0
23.06.2017 07:13
гость

нет слов

0  0
23.06.2017 07:30
682

Вот чудак.
Опросы так и составляются, чтобы из частных мнений сложилась общая картина.
Пора Александр-Богданычю на покой, уже не вывозит.

1  0
23.06.2017 07:48
Diver

Богданыч, эта... Пора бы и оставить уже свои прокурорские замашки! Экономикой заниматься, это не показания выбивать из подследственных...

1  0
23.06.2017 08:06
Сталинский Сокол

Не знаю как у всех, но у меня, когда я вижу лицо Карлина по ТВ, складывается впечатление, что обычный сантехник, выглядит намного умнее и приятнее этой личности. Особенно отталкивает его улыбка и губы.

0  0
23.06.2017 08:11
- гость -

07:59, рукопожатие крепкое у людей труда, которые руками работают. Это явно не про Богдановича, который сразу после института в прокуратуру устроился.

0  0
23.06.2017 08:41
- гость -

"Правда глаза режет!" в таких случаях говорят. Ну Карлину виднее из Московии глядючи как в крае растет все как на дрожжах (зарплаты, экономика, промышленность, нвест. к лимат). Как вообще работать так можно, находясь в крае от силы по 50-60 дней в крае, остальное время в Моске зажигать!?

0  0
23.06.2017 08:47
- гость -

А что он пример не приводит как они с Трофимовым парк спорта Леши Смертина развивают! АБК им гранты, они ему пиар. И гранты не хилые! Вот и климат инвестиционный. Только Трофимовы и Сингачи не так воспитаны, что бы свои кровные вкладывать.

0  0
23.06.2017 09:12
ек

у меня такое впечатление сложилось, что для Карлина есть два мнения: его и неправильное. если люди оценивают ситуацию иначе, чем он, то в его представлении они заблуждаются.
может губернатору задуматься о том, что именно бизнесмены, люди ведущие непосредственную предпринимательскую деятельность, и имеющие соприкосновение и с бОльшей частью населения, и с государственными регулирующими органами, имеют наиболее полное представление о текущей ситуации в крае?

а что касается дорог, то могу сказать, что федеральные трассы в крае действительно в общем тренде, есть в стране масса мест, где дороги хуже, как есть и те, где лучше.
а вот что касается городских дорог (города ведь тоже в крае находятся?), то и барнаульские дороги, как дороги столицы субъекта Федерации, не отвечают заданным стандартам. что уж говорить о например Рубцовске... я вообще не знаю как там люди за рулём ездят, это же полнейший кошмар, нигде более такого не видел. хотя... ещё Славгород - пример полной жопы.

1  0
23.06.2017 09:34
Людмила Михайловна

Общая погода в крае такова ,что А.Б.Карлин как губернатор не имеет поддержи у народа. Раздражение народа вызывают не только его публичные выступления люди не принимают их, но и видео ряд с его участием. Критика им неприемлема . Вспомните какое раздражение он проявил после встрече с подрядчиками на объекте , его вывел из себя перстень предпринимателя. А меня раздражает состояние дорог . И кто сказал , что дороги должны быть не хуже , чем у кого то ДОРОГИ должны быть просто . Хватит простых отчётов пора уже начать по их результатам работать.

0  0
23.06.2017 10:36
Гость

Карлин - нормальный и адекватный губернатор, особенно на фоне многих своих коллег. Так что не гоните бочку на него. Он реально старается и хочет сделать нашу жизнь лучше. Другое дело, что он сам в жёстких рамках и от него самого мало что зависит. Ну не может он снизить федеральные налоги и сборы (самые тяжёлые для бизнеса), не может сам инвестировать в новые производства, не может кардинально улучшить логистику из нашёй богом забытой точке на огромной карте страны. Попробовали бы вы сами ежедневно трясти московских боссов на предмет выделения новых и новых субсидий, субвенций и прочих трансфертов. А он с этим справляется и справляется относительно хорошо. Так что все противники, отметившиеся здесь - местечково мыслящие жалкие люди, не понимающие и на 5% то чем занимается губернатор.

0  0
23.06.2017 10:46
- гость -

Другое дело, что он сам в жёстких рамках и от него самого мало что зависит. Ну не может он снизить федеральные налоги и сборы
------------------------------------------------------------------------------
В НСО же отменили транспортный налог до 160 лс почти для всех категорий. У нас даже ветераны БД платят.

0  0
23.06.2017 10:51
ек

23.06.2017 10:36
Гость
А вы многих губернаторов знаете, чтобы давать Карлину оценку на фоне других губернаторов?
Лично я могу судить по впечатлениям от мест, где бываю, от общения с местными. И то, как живут эти территории - и есть оценка деятельности губернатора.
Так вот, на основании рейтинга региона, Алтайский край, а соответственно и его губернатор, даже среди остальных сибирских регионов - глубокие аутсайдеры.

0  0
23.06.2017 10:53
Гость

У нас краевой бюджет на 45% датируется из Москвы. А на этот счёт есть указание московских боссов - транспортный налог снижать нельзя. Он полностью идёт в краевой бюджет и чем больше сумма, тем меньше дотации из Москвы. Так понятно? Будем зависеть от Москвы не на 45%, а на 20% и транспортный налог будет ниже

0  0
23.06.2017 10:59
Павел

Да жирные коты все бизнесмены у губернатора,а ! и ещё Буратины.Сами такие,сам дурак-любимая тактика его.

0  0
23.06.2017 11:11
- гость -

23.06.2017 10:53
Гость
У нас краевой бюджет на 45% датируется из Москвы. А на этот счёт есть указание московских боссов - транспортный налог снижать нельзя. Он полностью идёт в краевой бюджет и чем больше сумма, тем меньше дотации из Москвы. Так понятно? Будем зависеть от Москвы не на 45%, а на 20% и транспортный налог будет ниже


У нас ничего снижать нельзя, у нас надо все повышать, а то что у вас нет денег чтоб оплатить с каждым годом растущие тарифы,цены и т.п. , так это ваши проблемы, идите в бизнес. А то что с каждым годом повышают налоги предпринимателям, когда доходы не растут , а сокращаются в связи с отсутствием денег у населения, то это почему-то Карлина не заботит, как и не заботит сокращение социалки, увеличение налогов

0  0
23.06.2017 11:26
- гость -

Какой лес? Ты его весь выпилил. Вали отсюда.

0  0
23.06.2017 11:28
- гость -

Видеть лес,а за водой дно

0  0
23.06.2017 11:33
Людмила Михайловна

Трудно с финансированием ? Живите по средствам .Сносить одно здание и строить на его месте точно такое же .лестница в никуда всё это бюджет или меценаты? Барнаул горнозаводской ,тур кластер , а ещё Арбат в Барнауле. Если деньги клянчите у Москвы с таким трудом то и тратьте их на дело а не на имидж. Губернатор должен этим заниматься это его работа .А не как тот котик только сливки слизывать.

0  0
23.06.2017 11:52
Гость

На лестницу и кластер деньги в основном пошли не из бюджета города. Это федеральные и краевые. На дороги тоже дают, но там нужно гораздо больше. Например, чтобы достроить дорогу до Новосибирска в 4 полосы нужно 70-120 млрд. руб. Это очень много. Кто ж их даст? Но северный обход нам обойдётся в 30 млрд, в принципе если его не делать то можно хотя бы до Черепаново дотянуть четырёхполоску.

0  0
23.06.2017 12:36
- гость -

23.06.2017 11:52
Гость
зачем нам этот обход? задыхаемся от траффика в сторону Казахии?
нет.

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