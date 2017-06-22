Фото: carsinvasion.com
Суд в Алтайском крае вынес приговор по резонансному уголовному делу о попытке обмена пяти килограммов героина на люксовые внедорожники.
Как сообщили в региональной прокуратуре, Рахмудина Худжумборова и Мурода Курбонтурдиева признали виновными в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере.
В настоящее время установлено, что в апреле — мае 2016 года обвиняемые пытались приобрести за половину реальной стоимости люксовые угнанные автомобили. Мужчины хотели перегнать их за границу и продать по более высокой цене.
В итоге злоумышленники подобрали интересующие их машины Toyota Land Cruiser 200 и Lexus 570. Обвиняемые полагали, что эти автомобили числятся в угоне.
"В обмен на транспортные средства они предложили продавцу пять килограммов героина стоимостью свыше шести миллионов рублей для дальнейшей реализации более мелкими партиями", — уточняют в прокуратуре.
После передачи наркотика злоумышленники были задержаны в ходе спецоперации сотрудниками краевого управления ФСБ России.
Краевой суд приговорил Рахмудина Худжумборова к 16 годам, а Мурода Курбонтурдиева к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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