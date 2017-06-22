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Международный олимпийский комитет (МОК) осенью представит антироссийские санкции за допинговые нарушения на Олимпиаде-2014 в Сочи. Соответствующее заявление сделал глава комитета Томас Бах, пишет РИА "Новости" со ссылкой на New York Times.
Он отметил, что для определения, какие именно санкции нужно ввести, предстоит выяснить, "как глубоко укоренилась система манипуляций". По словам Баха, вопрос с наказанием РФ решится не позже октября, до начала квалификационных соревнований на ОИ в Пхенчхане.
"У нас сложилось впечатление, что некоторые в России думали, обращаясь к вопросам будущего, что прошлое уже забыто", — приводит агентство слова главы МОК.
Бах напомнил слова главы РФ Владимира Путина, который заявил: "Да, у нас была проблема, мы должны признать это". При этом, выразил уверенность глава комитета, ряд чиновников РФ пытается игнорировать данный вопрос.
"Вы не можете забыть то, что произошло в Сочи. Мы ясно дали понять, что прошлое — то, что там произошло — должно быть подвергнуто санкциям", — подчеркнул он.
Ранее глава МОК заявил, что комиссии завершат расследования в отношении РФ до Игр в Пхенчхане. В данный момент работу в этом направлении ведут две комиссии, занимающиеся перепроверкой проб российских спортсменов с Игр-2014 и проверяют достоверность данных о вмешательстве государства в российскую антидопинговую систему.
Напомним, скандал из-за нарушений Россией антидопинговых правил разгорелся в 2015 году. Позже он набрал силу после публикации доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.
На основе документа от Игр в Рио были отстранены российские легкоатлеты. Также россиян не допустили до Паралимпиады.
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