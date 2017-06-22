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Суд в Барнауле вынес приговор в отношении мужчины, который устроил погром в здании автосалона, сообщили в краевой прокуратуре.
Не уточняя, когда именно было совершено преступление, в надзорном ведомстве отмечают, что обвиняемый, будучи пьяным, разбил стеклянную дверь автосалона металлическим предметом, а затем зашел внутрь и начал наносить удары по машинам.
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Размер ущерба превысил 600 тысяч рублей. Суд приговорил злоумышленника, признанного виновным в умышленном повреждении чужого имущества, к полутора годам условного срока. Также удовлетворены требования о возмещении причиненного ущерба.
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