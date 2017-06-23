Фото: vk.com/barneos22
Ливни, грозы и град прогнозируют синоптики в Алтайском крае в пятницу, 23 июня — в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.
По информации Гидрометцентра, наиболее сильные осадки ожидаются в восточных районах.
Днем будет жарко — температура в регионе составит +27...+32 градуса. Ветер будет северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров, при грозах местами шквалистое усиление до 20-25 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков, днем +27...+29 градусов. Ветер будет северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Комментарии