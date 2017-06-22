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Прокуратура Алтайского края направила в суд уголовное дело в отношении украинца, которого обвиняют в незаконном сбыте "синтетики". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, мужчина приехал в РФ для осуществления незаконной деятельности. Для этого он через интернет вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, от которых получал наркотики в особо крупном размере через тайники-закладки. После этого украинец расфасовывал "синтетику" и формировал оптовые тайники-закладки с наркотиками в Барнауле. Об этом он сообщал соучастнику, получая за выполнение своей работы денежное вознаграждение.
Отмечается, что злоумышленник также арендовал в столице региона квартиру, где хранил наркотики. При задержании украинца правоохранители обнаружили в ней и изъяли наркотик синтетического происхождения в особо крупном размере.
В пресс-службе подчеркивают, что мужчине за совершенные преступления может грозить пожизненное лишение свободы.
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