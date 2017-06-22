Госдума хочет лишить россиян новогодних праздников

Россияне могут остаться без новогодних каникул. Законопроект об их отмене внесен в Госдуму. Если его примут, то выходными могут стать 31 декабря и 1 января, пишет "Российская газета".
Авторы проекта считают, что выходной 31 декабря даст возможность "спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени". А отмена каникул, на их взгляд, тоже имеет положительные стороны — из-за длительных выходных россияне "остаются без зарплаты".
Предлагается 18 марта сделать нерабочим днем — День воссоединения Крыма с Россией. Также авторы желают возродить 7 ноября - День Великой Октябрьской Социалистической революции. При этом 4 ноября — День народного единства - оставить выходным.
Зимой будут нерабочими 31 декабря, 1 и 7 января (Рождество Христово), 23 февраля (День защитника Отечества). Весной: 8 марта (Международный женский день), 18 марта (День воссоединения Крыма с Россией), 9 мая (День Победы). Летом: 12 июня (День России). Осенью: 4 ноября (День народного единства), 7 ноября (День Великой Октябрьской Социалистической революции). И всего 11 нерабочих дней в году, если считать и 31 декабря.
Комментарии
на святое посягают.
Каждый год одно и то же))))))