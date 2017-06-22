Губернатор Московской области Андрей Воробьев решил незамедлительно закрыть мусорную свалку в городе Балашиха, сообщает LIFE.
"Дал команду с завтрашнего утра (23 июня) закрыть полигон Кучино в Балашихе. Заявку на рекультивацию в правительство РФ подаём сегодня", — сообщили в пресс-службе правительства региона.
К исполнению задачи привлечены министр экологии региона Александр Коган и мэр города Евгений Жирков.
Жители Подмосковья во время "прямой линии" пожаловались президенту Владимиру Путину на свалку, возле которой строят новые дома и которая буквально не дает им дышать. Глава государства пообещал, что решению этой проблемы будет уделено особое внимание. В тот же день на место свалки прибыли губернатор региона Воробьев и представители местных властей.
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