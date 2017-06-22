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Новости

Люди обнаружили, что уже 12 лет живут в несуществующем Выдрино

, ИА "Амител"
Однако жители имеют здесь регистрацию по месту жительства.

Фото: img-fotki.yandex.ru

Деревня Выдрино в Московской области, где живут люди, 12 лет назад юридически перестала существовать, сообщает СК РФ.

"Организовано проведение доследственной проверки по публикации, выявленной в СМИ, о нарушениях прав и законных интересов жителей деревни Выдрино Шаховского района", — говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, жители Выдрино обнаружили, что их деревня не существует - она просто исчезла из документов и юридически перестала существовать. По предварительной информации, деревня исключена из перечня населенных пунктов 12 лет назад. Однако жители имеют здесь регистрацию по месту жительства.

Следствие намерено дать оценку действиям чиновников администрации района.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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