Заведующий кафедрой судебно-медицинской экспертизы Первого МГМУ имени Сеченова Юрий Пиголкин заявил, что вопрос о том, каким образом алкоголь попал в кровь погибшего в ДТП в Балашихе шестилетнего ребенка, остается основным. Об этом пишет ТАСС.

"Вся страна обсуждает то, чего в природе быть не может. Концентрация этила, алкоголя 2,7 в крови ребенка — это в принципе невозможно. И здесь нужно обсуждать вопрос, как это произошло, а мы обсуждаем, ребенок пил или не пил", — отметил Пиголкин.

По его словам, такая концентрация в крови ребенка является летальной или сублетальной, что должно было, по крайней мере, привести к коматозному состоянию. Эксперт убежден, что ситуация, при которой ребенок мог бы быть настолько пьян, невозможна.

Пиголкин не исключил, что алкоголь мог попасть в кровь на любом этапе после ее забора: "Никто не сомневается, что в крови алкоголь есть. Но как он туда попал? И не нужно говорить, что он туда попал при жизни этого ребенка".

"Даже для взрослого человека 2,7 (промилле) — это сильная концентрация, сильное алкогольное опьянение. Это он на четвереньках стоит и хрюкает. А для ребенка это смертельная доза", - добавил эксперт.

Пиголкин считает, что в случае эксгумации все исследования должны проводиться независимыми экспертами: "Есть прокуратура, которая над всем, есть Российский центр судебно-медицинской экспертизы — пожалуйста. Есть кафедры".

Директор Института здоровья нации, нарколог Олег Зыков отметил, что невозможно себе представить, как шестилетний ребенок выпивает быстро достаточно очевидную дозу этого алкоголя и тут же попадает под машину.

"2,7 промилле — это очень высокая доза алкоголя, и внешне ребенок должен быть сильно пьян. Если верить, что экспертиза проведена объективно и корректно, и на самом деле такой объем алкоголя в крови, то он быль пьян настолько, что окружающие не могли это не заметить", - добавил Зыков.