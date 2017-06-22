Охранник филиала "Газпрома" сбил мальчика, которого признали виновным

В Ржеве подростка, которого при обгоне сбил внедорожник охранника филиала "Газпрома", признали виновником аварии. Якобы парень хоть и передвигался по правилам, но без светоотражающих элементов на одежде, сообщает паблик MASH.
Охранник на Audi лихо пошел на обгон и сбил парня, который с другом шел вдоль дороги по обочине лицом к встречному потоку автомобилей, как и положено.
Теперь мальчик парализован. Его признали инвалидом по полной недееспособности.
Комментарии
А в крови у мальчика 2.7 промилей не обнаружили? Соовсем уже обарзели, свои своих выгораживают, а обычных людей виноватыми делают
Правосудие Российской Федерации.