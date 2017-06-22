Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее в I квартале 2017 года прожиточный минимум на душу населения в размере 9909 рублей.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I квартал 2017 года на душу населения 9909 рублей, для трудоспособного населения — 10701 рубль, пенсионеров — 8178 рублей, детей — 9756 рублей", — говорится в тексте документа.
В IV квартале 2016 года Медведев снизил прожиточный минимум на душу населения до 9691 рубля.
Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни населения в стране.
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