Дипломат Мария Захарова написала песню про Сирию: "Верните память"

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова написала песню, которую исполнит певица Наргиз на открытии Московского международного кинофестиваля, сообщает LIFE.

Верните память,

Вернитесь сами,

Я отмолю вас всех слезами.

Земля и небо слились навечно.

Как это больно, бесчеловечно.

Захарова посвятила слова и мелодию российским участникам военных событий в Сирии, которые на протяжении уже нескольких лет сражаются с международным терроризмом.

"Когда читаешь о подвигах наших предков в книгах — понимаешь и осознаешь. Но когда современники, твои сверстники отдают жизнь в тот самый момент, когда ты наслаждаешься мирной жизнью, и делают это именно для того, чтобы мы могли это делать, сложно оставаться в стороне", — рассказала Захарова.

Она отметила, что после трагедии с российским самолетом в Сирии, предательски сбитым в 2015 году, в ее душе что-то перевернулось: "Трагедия стала общей и моей личной. Пришел текст и мелодия. Я опубликовала стихи в своих социальных сетях и получила много комментариев о том, что это не просто стихи, это песня — и ее нужно записывать на студии. Как будто люди почувствовали".

Максим Фадеев, послушав песню, предложил записать ее профессионально и сказал, что лучше Наргиз ее никто не исполнит.

"То, как ее спела Наргиз, меня поразило: проникновенно, пропустив через свое сердце... Ей удалось передать то, что эта боль и общая, и каждого из нас. Никита Сергеевич Михалков предложил именно этой композицией открывать Московский международный кинофестиваль в честь Дня памяти и скорби. Я всегда буду помнить о том, какая большая честь мне была оказана Максом Фадеевым, Наргиз, Никитой Сергеевичем Михалковым и, главное, теми совершенно незнакомыми мне людьми, которые настояли пройти этот путь до конца", — отметила Захарова.