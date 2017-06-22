В День памяти и скорби Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Большую часть времени президент простоял под дождем без куртки и зонта.
Выдержка президента порадовала пользователей соцсетей, которые оценили его волевой поступок.
Сильное фото— РуПол | Рыжевский (@RuPol555) 22 июня 2017 г.
Путин возложил венок к могиле неизвестного солдата под проливным дождем
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°#Путин #история #ВОВ #ДеньПамятиИСкорби #память pic.twitter.com/U0O0O4Az5k
Путин под проливным дождем возложил венок к Могиле Неизвестного солдата.— Резидент Кремля (@KremlinResident) 22 июня 2017 г.
Вроде мелочь, но дорого стоит. pic.twitter.com/jVIXe679Si
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата— Замполит (@ComradZampolit) 22 июня 2017 г.
А вы все дальше жалуйтесь на погоду.
Фото @dimsmirnov175
#ДеньПамятиИСкорби pic.twitter.com/4qQUQju4wD
Фото дня!!! Владимир Путин возлагает цветы к могиле Неизвестного солдата. Не сильный дождь, не сильный ветер президенту не помеха...Браво!!! pic.twitter.com/YjAxf2Nn0L— Эдуард Дрозд (@olshan75) 22 июня 2017 г.
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