Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству поддержал законопроект, в котором предлагается распространить санкции за мелкое хулиганство, в том числе за нецензурную брань в квартире, сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, штраф за мелкое хулиганство предлагается установить в размере от 1 до 2 тысяч рублей (на данный момент — от 500 рублей до 1 тысячи) либо ввести обязательные работы на срок до 40 часов (в настоящее время такого наказания нет).
Также предлагается наказывать за "оскорбительное приставание к гражданам, нецензурную брань или другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности или обществу, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан".
Создатели законопроекта отмечают, что он устраняет правовой пробел, который затрудняет привлечение к ответственности за нарушение общественного порядка в жилых помещениях, в том числе на почве семейно-бытовых конфликтов.
В феврале 2017 года в России был подписан закон о декриминализации побоев в семье.
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