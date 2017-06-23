В ходе поисковой операции на Ладожском озере с воздуха и с использованием плавсредств обследовано уже более 220 квадратных километров акватории и прилегающей территории. Вдоль береговой линии осмотрено свыше 43 км, сообщается на сайте ГУ МЧС по Карелии.
Спасателями, водолазами и добровольцами проводится масштабная работа. Всего привлечено более 270 человек и десятки единиц техники. Также задействованы подводный аппарат FALKON и гидролокаторы, а в небе – вертолеты и беспилотные летательные аппараты.
Судьба троих подростков, которые перевернулись на лодке, до сих пор неизвестна. Выплыть удалось только двоим. После полного обследования в Центральной больнице города Сортавала подростков отправили домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Родителям пропавших подростков также оказывают всестороннюю помощь, с ними работают психологи Главного управления МЧС России по Республике Карелия и Северо-западного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
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