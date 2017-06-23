В России создается эшелонированная национальная система противоракетной обороны (ПРО), сообщил генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), глава совета директоров частного оборонного холдинга ОАО "РТИ" Сергей Боев в интервью "Парламентской газете".
"Предполагается, что к 2020 году будет завершена модернизация системы ПРО А-135 города Москвы и Центрального промышленного района, а к 2025 году завершится создание национальной системы ПРО", — сказал Боев.
По его словам, эшелонированная система ПРО создается на базе противоракетных комплексов дальнего перехвата, зенитной ракетной системы ПВО-ПРО и модернизированных противоракетных комплексов ближнего перехвата.
Основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) станет зенитная ракетная система С-500, ранее сообщил командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Чебурин.
Разработку перспективной ЗРС (зенитная ракетная система) С-500 ведет АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Это новое поколение систем ПВО "земля-воздух" — универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.
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