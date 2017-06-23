Движение закроют для всех видов транспорта на автодороге Полковниково – трасса Р-256 – полевой район населенный пункт Налобиха. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.
Движение будет закрыто в пятницу, 23 июня, с 19.50 до 23.20. Это связано с прохождением военных колонн.
"Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке", — сказано в сообщении ведомства.
Комментарии
Там пора уже объездную дорогу строить. Или для военных, или для гражданских.
Хорошо, что постоянно тратятся деньги на военные учения нашей родной страны.