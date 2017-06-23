Вертолет вооруженных сил Польши совершил экстренную посадку в Италии после того, как у воздушного судна загорелась турбина. Об этом пишет РИА "Новости".
ЧП произошло в провинции Падуя возле города Массандзаго. На борту вертолета было шестеро военных. После того, как загорелась турбина, пилот решил совершить экстренную посадку. Свидетели происшествия утверждают, что во время посадки на борту произошел пожар.
Издание пишет, что военные не получили серьезных повреждений, им была оказана медицинская помощь.
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