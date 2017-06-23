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Военный вертолет Польши разбился в Италии, пассажиры выжили

, ИА "Амител"
У самолета загорелась турбина, и пилот совершил экстренную посадку

Фото: pixabay.com

Вертолет вооруженных сил Польши совершил экстренную посадку в Италии после того, как у воздушного судна загорелась турбина. Об этом пишет РИА "Новости".

ЧП произошло в провинции Падуя возле города Массандзаго. На борту вертолета было шестеро военных. После того, как загорелась турбина, пилот решил совершить экстренную посадку.  Свидетели происшествия утверждают, что во время посадки на борту произошел пожар.

Издание пишет, что военные не получили серьезных повреждений, им была оказана медицинская помощь.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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