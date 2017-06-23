Четыре современных фонаря установили в зеленом уголке у Нулевого километра в Барнауле, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Здесь рабочие уже успели обновить покрытие пешеходной дорожки, уложить тротуарную плитку, завезти землю на клумбы и посеять газон. А теперь здесь еще установлены четыре фонаря. Они сделаны из монолитного поликарбоната, ударопрочные со светодиодной подсветкой. На опорах на разных языках мира написано "Я тебя люблю".
Возможно, в скором времени здесь еще установят скамейки в той же стилистике. В центре площадки установят вазу из искусственного камня высотой около двух метров, клумбы засадят цветами.
Напомним, скульптуру мамонтенка перевезли в обновленный сквер "Химиков" на Потоке.
Комментарии
Новиков каждый год валандается с этим уголком. Интересно, что на следующий год придумает этот "ландшавтный дизайнер"...