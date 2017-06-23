Пятница, 23 Июнь, 12:37

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы выбирали себе профессию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,15
€ 67,15
Brent
$ 51,5
25°
Обь
315см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15-летие FM-ПродакшнДорожный ремонт – 2017 Купальный сезон – 2017
Новости

Экс-полицейского в Барнауле наказали условно за особо крупное мошенничество

, ИА "Амител"
Жертвой бывшего правоохранителя стал предприниматель

Фото: weacom.ru

Суд в Барнауле вынес приговор 34-летнему экс-полицейскому, который признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что обвиняемый ранее был оперативным сотрудником  полиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Ему стало известно об изъятии у бизнесмена документов и ключей почти от 50 дорогостоящих автомобилей.

Злоумышленник предложил предпринимателю решить вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела и возврате машин. Для этого бывший правоохранитель попросил передать через него два миллиона рублей для должностных лиц, которые в действительности он никому передавать не собирался, а хотел похитить.

В итоге бизнесмен обратился в краевое управление ФСБ. После незаконного получения денег обвиняемый был задержан.

Отмечается, что злоумышленник полностью признал вину. Уголовное дело рассмотрели в особом порядке. Согласно приговору, мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

23.06.2017 09:23
- гость -

"которые в действительности он никому передавать не собирался, а хотел похитить."

А, вот, если бы передаааал... )))

0  0
23.06.2017 09:26
- гость -

"Ему стало известно об изъятии у бизнесмена документов и ключей почти от 50 дорогостоящих автомобилей." Интересно каким это образом? Тут ещё кто-то ему помогал?
А что касается наказания, то это просто смешно.

0  0
23.06.2017 09:33
- гость -

Вор у вора дубинку украл...

0  0
23.06.2017 09:52
- гость -

А где фамилии? Что за секреты? Итак ясно, что ни Арестова, ни Сагайдака продажная российская Фемида в тюрьму не посадит. Новость про одного из них. Другому также условка будет. Воруйте дальше, берите взятки, господа полицаи.

0  0
23.06.2017 09:54
- гость -

По подозрению в получении взятки в размере полумиллиона рублей 1 февраля задержан начальник ОЭБ и ПК ОМВД России по Новоалтайску Владимир Сагайдак.

Высокопоставленного полицейского задержали сотрудники ФСБ. Следком возбудил уголовное дело по ст. 290 УК РФ, ч.5. По версии следствия, полицейский начальник предложил директору компании дать ему взятку в 500 тысяч за отказ в возбуждении уголовного дела.

0  0
23.06.2017 09:56
- гость -

Что касается обстоятельств преступления, в котором обвиняют полицейского, то, по версии краевого управления Следственного комитета, Андрей Арестов в том числе через своего знакомого частями получал взятку на общую сумму 1,2 миллиона рублей.

Накануне правоохранитель и второй фигурант были задержаны. Причем, как уточнили в СКР, полисмен был взят сотрудниками регионального управления ФСБ с поличным.

Относительно взятки известно, что сам подозреваемый предложил некоему гражданину передать ему незаконное вознаграждение за снятие ареста с имущества по уголовному делу, находящемуся в производстве следственного органа, а также за его прекращение и последующее невозобновление предварительного следствия.

0  0
23.06.2017 09:57
- гость -

Сколько же тогда берут в главном управлении в Москве?

0  0
23.06.2017 09:58
- гость -

вы что новости не читаете? в москве берут тоже миллионами, но только в долларах!

0  0
23.06.2017 10:10
- гость -

Хорошо, что все сделали по нашим российским законам на благо российского народа - главное , что у нас есть в стране - вера в справедливость и торжество закона.

0  0
23.06.2017 10:40
- гость -

Амик напиши фамилию героя? Страна должна знать своих героев. Ведь он же уже осужден

0  0
23.06.2017 11:18
- гость -

Почему условно? Почему колхознику за три мешка зерна три года реально? Это что за путинское кривосудие?

0  0
23.06.2017 11:41
Filin

вот ежели бы он водку или станок жилетт с витрины стырил, то тогда червонец впаяли бы. А так 50 лет условно без конфискации.

0  0
23.06.2017 12:02
гость

В итоге бизнесмен обратился в краевое управление ФСБ

Такого сценария оперативный сотрудник полиции не предусмотрел. Сильный оперативник

0  0
23.06.2017 12:03
гость


23.06.2017 12:02
гость
В итоге бизнесмен обратился в краевое управление ФСБ

Вообще кто из них оперативник в сфере борьбы с экономическими преступлениями?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
12:33
Биопсию миокарда начали проводить в алтайском кардиоцентре 0
12:23
Южный тракт в Барнауле встал в пробку из-за ремонта дороги. Фото 0
12:14
Алтайская полиция разыскивает цыганок, "снявших порчу" на 595 тысяч рублей 0
12:04
Куда сходить на День молодежи в Барнауле? Программа 0
11:50
Операцию по спасению новосибирского альпиниста проводит МЧС в горах Алтая 0
11:40
Да что ты знаешь о любви, или Пойди пойми эту Ахматову. Гадалка от Amic.ru 0
11:32
Улицу Партизанскую в центре Барнаула перекроют на неделю 3
11:24
Первым делом – самолеты. Под Белокурихой готовятся открыть аэропорт 4
11:14
Путин поручил дать регионам деньги на дороги от топливных акцизов 5
11:05
Коптеры сняли последний день работы свалки в подмосковной Балашихе. Видео 1
11:00
Tele2 и Clouty создают первый в РФ модный сервис на базе мобильных услуг 0
10:52
Шесть партий могут идти на выборы в Барнаульскую думу без сбора подписей 3
10:42
Объявлена программа Шукшинского кинофестиваля 2017 года. Что там покажут? 0
10:32
122 млн руб. готовы заплатить за достройку художественного музея в Барнауле 9
10:23
СМИ: Трамп лишил Порошенко своего знаменитого долгого рукопожатия 18
10:14
Первая женщина-гондольер объявила себя трансгендером и решила сменить пол 5
10:02
Коммунальную аварию в центре Барнаула планируют устранить в течение дня 0
10:00
B2B-клиентом Tele2 можно стать не выходя из дома 0
09:50
Барнаулец украл несколько лотков мороженого и поделился со знакомыми 1
09:39
Редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву задержали в Киеве 1
09:30
"АлтайРай": как провести свадьбу в Горном Алтае? 1
09:25
Сити-менеджер Барнаула нацелил выпускников на взрослую жизнь 1
09:14
Фонари с надписями о любви появились в Барнауле на месте мамонтенка. Фото 1
09:08
Экс-полицейского в Барнауле наказали условно за особо крупное мошенничество 14
09:00
Что взять с собой на шашлыки? Инфографика 6
08:53
Более 20 человек участвовали в тушении частной пилорамы в Барнауле 0
08:36
Директор "Технокома" о том, как сделать успешный бизнес на кондиционерах 25
08:30
Первый центр продажи и обслуживания подержанных авто откроют в Барнауле 0
08:30
Ничего лишнего. Только мясо: проект Amic.ru 0
08:27
Военный вертолет Польши разбился в Италии, пассажиры выжили 2
08:18
Дорогу на Налобиху закроют в Алтайском крае из-за движения военных колонн 2
07:49
Ревень, сливы и виноград: готовим шарлотку дома с необычными начинками 0
07:33
"Спорт наконец стал модным": интервью с Алексеем Трофимовым 47
07:21
Что такое ООН и зачем создана эта организация? 8
07:03
Коттедж с бассейном и гостевым домом продают под Барнаулом за 18,5 млн руб. 11
06:51
Се ля ви: как проходит профориентация выпускников в разных странах мира 0
06:33
Как спастись от летнего зноя: видеосоветы от милейших панд 0
06:22
Прощай, школа: в Алтайском крае начинаются выпускные балы 2
06:01
Карлин призвал бизнесменов не очернять власть и видеть за деревьями лес 23
05:08
Алтайский край 23 июня остается в зоне градового "обстрела" 3
04:45
Национальную систему противоракетной обороны создадут в России к 2025 году 0
03:42
Третьи сутки на Ладоге ищут пропавших подростков 0
02:01
"Рублевское рубилово – 2017". Фоторепортаж 2
01:41
Мама "пьяного" мальчика упала в обморок, узнав результаты экспертизы 21
00:56
Глава Республики Тыва показал навыки владения нунчаками 0
23:57
Священник Грозовский, обвиняемый в педофилии, не признал вину 0
23:27
Бей без мата: депутаты поддержали идею об аресте и штрафе за ругань в семье 2
23:15
Сильное фото: Путин, возложивший венок под проливным дождем 11
22:57
Дипломат Мария Захарова написала песню про Сирию: "Верните память" 3
22:23
Снижал, чтобы повысить: Медведев поднял прожиточный минимум до 9909 рублей 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.