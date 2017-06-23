Фото: weacom.ru
Суд в Барнауле вынес приговор 34-летнему экс-полицейскому, который признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что обвиняемый ранее был оперативным сотрудником полиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Ему стало известно об изъятии у бизнесмена документов и ключей почти от 50 дорогостоящих автомобилей.
Злоумышленник предложил предпринимателю решить вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела и возврате машин. Для этого бывший правоохранитель попросил передать через него два миллиона рублей для должностных лиц, которые в действительности он никому передавать не собирался, а хотел похитить.
В итоге бизнесмен обратился в краевое управление ФСБ. После незаконного получения денег обвиняемый был задержан.
Отмечается, что злоумышленник полностью признал вину. Уголовное дело рассмотрели в особом порядке. Согласно приговору, мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
Комментарии
"которые в действительности он никому передавать не собирался, а хотел похитить."
А, вот, если бы передаааал... )))
"Ему стало известно об изъятии у бизнесмена документов и ключей почти от 50 дорогостоящих автомобилей." Интересно каким это образом? Тут ещё кто-то ему помогал?
А что касается наказания, то это просто смешно.
Вор у вора дубинку украл...
А где фамилии? Что за секреты? Итак ясно, что ни Арестова, ни Сагайдака продажная российская Фемида в тюрьму не посадит. Новость про одного из них. Другому также условка будет. Воруйте дальше, берите взятки, господа полицаи.
По подозрению в получении взятки в размере полумиллиона рублей 1 февраля задержан начальник ОЭБ и ПК ОМВД России по Новоалтайску Владимир Сагайдак.
Высокопоставленного полицейского задержали сотрудники ФСБ. Следком возбудил уголовное дело по ст. 290 УК РФ, ч.5. По версии следствия, полицейский начальник предложил директору компании дать ему взятку в 500 тысяч за отказ в возбуждении уголовного дела.
Что касается обстоятельств преступления, в котором обвиняют полицейского, то, по версии краевого управления Следственного комитета, Андрей Арестов в том числе через своего знакомого частями получал взятку на общую сумму 1,2 миллиона рублей.
Накануне правоохранитель и второй фигурант были задержаны. Причем, как уточнили в СКР, полисмен был взят сотрудниками регионального управления ФСБ с поличным.
Относительно взятки известно, что сам подозреваемый предложил некоему гражданину передать ему незаконное вознаграждение за снятие ареста с имущества по уголовному делу, находящемуся в производстве следственного органа, а также за его прекращение и последующее невозобновление предварительного следствия.
Сколько же тогда берут в главном управлении в Москве?
вы что новости не читаете? в москве берут тоже миллионами, но только в долларах!
Хорошо, что все сделали по нашим российским законам на благо российского народа - главное , что у нас есть в стране - вера в справедливость и торжество закона.
Амик напиши фамилию героя? Страна должна знать своих героев. Ведь он же уже осужден
Почему условно? Почему колхознику за три мешка зерна три года реально? Это что за путинское кривосудие?
вот ежели бы он водку или станок жилетт с витрины стырил, то тогда червонец впаяли бы. А так 50 лет условно без конфискации.
В итоге бизнесмен обратился в краевое управление ФСБ
Такого сценария оперативный сотрудник полиции не предусмотрел. Сильный оперативник
23.06.2017 12:02
гость
В итоге бизнесмен обратился в краевое управление ФСБ
Вообще кто из них оперативник в сфере борьбы с экономическими преступлениями?