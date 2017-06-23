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Суд в Барнауле вынес приговор 34-летнему экс-полицейскому, который признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что обвиняемый ранее был оперативным сотрудником полиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Ему стало известно об изъятии у бизнесмена документов и ключей почти от 50 дорогостоящих автомобилей.
Злоумышленник предложил предпринимателю решить вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела и возврате машин. Для этого бывший правоохранитель попросил передать через него два миллиона рублей для должностных лиц, которые в действительности он никому передавать не собирался, а хотел похитить.
В итоге бизнесмен обратился в краевое управление ФСБ. После незаконного получения денег обвиняемый был задержан.
Отмечается, что злоумышленник полностью признал вину. Уголовное дело рассмотрели в особом порядке. Согласно приговору, мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
Комментарии
"которые в действительности он никому передавать не собирался, а хотел похитить."
А, вот, если бы передаааал... )))
"Ему стало известно об изъятии у бизнесмена документов и ключей почти от 50 дорогостоящих автомобилей." Интересно каким это образом? Тут ещё кто-то ему помогал?
А что касается наказания, то это просто смешно.
Вор у вора дубинку украл...