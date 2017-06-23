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Сити-менеджер Барнаула нацелил выпускников на взрослую жизнь

, ИА "Амител"
Глава администрации города пожелал молодым людям добиться поставленных целей и создать хорошие семьи

Фото: avhelp.ru

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал им сделать правильный выбор на жизненном пути.

"Постарайтесь не ошибиться, чтобы избежать разочарований. Важно не только кем стать, но и каким быть. Школа закончена, но учиться придется всю жизнь. Таковы правила сегодняшнего быстро меняющегося мира. Мобильность, умение быстро принимать решения, креативность – качества, наиболее востребованные на рынке труда", — цитирует сити-менеджера пресс-центр мэрии.

Также Сергей Дугин пожелал молодым людям, чтобы сегодняшний день стал успешным стартом во взрослую жизнь.

"Желаю вам добиться поставленных целей, создать хорошую семью, на всю жизнь сохранить школьных друзей, память о любимых учителях", — резюмировал глава администрации.

Напомним, что с 23 июня в Алтайском крае в школах начинаются выпускные балы. Всего в этом году в регионе выпускается 11 тысяч юношей и девушек.

 

Читайте также в сюжете: Выпускные балы-2017
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.06.2017 11:34
- гость -

"Получить знания – это непросто, — отметил во вступительном слове Владимир Путин. — Но это всё-таки вторичное по сравнению с воспитанием человека, с тем чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, и к семье, и к Родине. Это абсолютно фундаментальные вещи".

"Если мы от патернализма будем потихонечку отруливать, а каждый человек поймёт, что его судьба прежде всего в его собственных руках, — заметил глава государства, — это будет очень правильным направлением в работе с молодыми людьми".

То есть прямо говорит, что государство будет избавляться от такой обузы, как народ России. Но народ России должен при этом быть немного глуп и патриотически настроен.

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