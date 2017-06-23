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Новости

СМИ: Трамп лишил Порошенко своего знаменитого долгого рукопожатия

, ИА "Амител"
Встреча лидеров США и Украины прошла в Вашингтоне

Фото: infovoronezh.ru

Президент США Дональд Трамп лишил главу Украины Петра Порошенко своего долгого знаменитого рукопожатия и ограничился лишь коротким, сообщают vesti.ru.

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Напомним, недавно президент Украины Петр Порошенко совершил официальный визит в Вашингтон, где у него состоялась встреча с Дональдом Трампом.

Как сообщает издание, на встрече не были решены какие-то конкретные серьезные вопросы. Кроме того, глава американского государства употребил слово "Украина" с неправильным артиклем. Это может оскорбить чувства самих украинцев.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Партнёры

Комментарии

23.06.2017 10:29
- гость -

Это было особое, секретное рукопожатие. А с артиклем-то конечно диверсия явная. Все ж украинцы знают английский вплоть до нюансов употребления артикля. Разобиделись жутко. Наверное визы в ЕС обратно введут. И к нам лицо повернут. А к США - другое место.

0  0
23.06.2017 10:31
- гость -

Уже который день российская пресса уделяет пристальное внимание и обсуждает день и ночь все подробности встречи двух президентов чужих, суверенных, независимых, свободных стран. Зачем и к чему россиянам подобные новости. Может быть стоило чуть внимательнее освещать визит Президента В.В.Путина во Францию? Там действительно было много интересных моментов. Мне намного интереснее визиты моего родного российского Президента В.В.Путина, не получается за рубежом, хотя бы его поездки по стране. К чему денно и ночно передавать и транслировать фото П.Порошенко то на фоне забора Белого Дома, посвящая многочасовые глубокоаналитические передачи на Первом канале, то на Втором канале обсуждать итоги встреечи П.Порошенко и Д.Трампа? Мы в какой стране живем? Зачем мне новости о чужих людях?

0  0
23.06.2017 10:37
- гость -

Да про рукопожатие и артикль гораздо интереснее. Жаль конечно не пишут кто каким запахом пукнул, тоже можно было бы обсудить значение и последствия.

0  0
23.06.2017 10:39
- гость -

Многие руководители стран вообще не здороваются за руку с другими руководителями других стран последние несколько лет. Причем делают это открыто, демонстративно, ставя в неудобное положение намеренно и публично.

0  0
23.06.2017 10:46
-гость-

Дедушка Фрейд любовно прищуривается
наблюдая сегодняшние рассказы российского ТВ о том, как "неправильно" Порошенко встречался с Трампом

0  0
23.06.2017 10:47
ек

что ни говорите, но причёска у Трампа - это просто позитив на весь день)

согласен, что слишком много внимания рядовой встрече хозяина со своим вассалом, тем более ничего знАчимого на ней и не было.

23.06.2017 10:31
- гость -
а что там с визитом Путина во Францию не так было? за забором Версаля среди баскетболистов Путин пресс-конференцию не давал, как Петя Параша)

0  0
23.06.2017 11:03
- гость -

23.06.2017 10:47
ек

О чем еще с Вами говорить если Вы и в 21 веке всех еще делите мир на хозяинов и вассалов, на значимых и не значимых. Смотрите в нужный момент берега не по путайте :- (
А обзывки Президентов независимых стран выбранных народом - последствия неправильного детсадовского воспитания, а

0  0
23.06.2017 11:10
- гость -

Есть хозяин ФРС и есть его вассалы. Пожалуй в оппозицию можно отнести только Северную корею. Россия пытается быть оппозицией, но так как агентов влияния тут накуплено много, то получается плохо.

0  0
23.06.2017 11:12
- гость -

23.06.2017 11:03
- гость -
сами то Парашку Петрушкой называете или шоколадным хряком?

0  0
23.06.2017 11:20
ек

23.06.2017 11:03
- гость -
я открыто высказываю своё презрительное отношение к этому политику.
презираю его и всех новоиспеченных украинских политиков, пришедших к власти в результате вооруженного государственного переворота, совершенного при содействии США.
и моё воспитание здесь ни при чём.
и, кстати, не вам его оценивать. вы для меня вообще не авторитет, как и для остальных комментаторов этого ресурса.

а разделение мира на хозяев и вассалов - это не моё личное мнение, а объективная данность, факт.
если президент якобы независимого государства после официального визита в США на итоговой пресс-конференции говоря о результатах поездки, сказал, что он получил поддержку своей позиции, то это именно и есть заискивание и зависимость. независимым одобрение не требуется. в конце концов слова одобрения можно услышать по телефону, а не летететь через пол-мира. визит и переговоры - это когда договориваются, решаются проблемы или реализовываются проекты. а когда Пете говорят "гуд бой, Пьетя", то это жест хозяина в отношении раба.

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